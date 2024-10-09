Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG THĂNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngõ 204 Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy - Miền Bắc

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư cho dự án

+Trực tiếp phối hợp, làm việc với các cơ quan chức năng về thủ tục pháp lý cho dự án

+ Nghiên cứu các văn bản Pháp luật, các chế độ chính sách của Nhà nước quy định về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng;

+ Theo dõi, đôn đốc, lập kế hoạch thực hiện hoàn thiện các thủ tục đầu t­ư đối với dự án được giao;

+Phân tích, soạn thảo, xử lý văn bản liên quan ;

- Thực hiện các công việc khác do Ban TGĐ và Trưởng Ban giao.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học;

- Độ tuổi: 25 trở lên;

- Kiến thức và kỹ năng:

+ Đã tham gia các công việc: Thiết kế, Quản lý dự án , thi công các dự án điện

+ Am hiểu quy trình chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư các dự án thủy điện;

+ Nắm vững tiêu chuẩn, quy chuẩn, văn bản pháp luật trong lĩnh vực dự án thủy điện;

+ Kỹ năng Giao tiếp, thuyết phục, đàm phán.

+ Kỹ năng phân tích, xử lý thông tin;

+ Kỹ năng lập kế hoạch tổ chức, làm việc nhóm, phối kết hợp với đồng nghiệp

+ Thành thạo Tin học văn phòng, Autocad, phầm mềm chuyên dụng

- Kinh nghiệm công tác:

+ Trên 5 năm;

+ Đã từng làm việc tại các đơn vị đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh điện

- Phẩm chất cá nhân:

+ Nhanh nhẹn, quyết đoán, có thái độ làm việc tích cực và chuyên nghiệp;

+ Cẩn thận, trung thực, trách nhiệm;

+ Ham học hỏi, cầu tiến.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG THĂNG LONG Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 12.000.000 – 20.000.000 VNĐ/tháng;

.000.000 – 20.000.000

- Công ty hỗ trợ tiền ăn trưa;

- Cung cấp trang thiết bị làm việc: Laptop, điện thoại, sim...;

- Phụ cấp công tác, thưởng thâm niên, thưởng các ngày Lễ Tết, cuối năm;

- Chế độ tăng lương, Du lịch, BHXH, BHYT, BHTN.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG THĂNG LONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin