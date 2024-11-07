Tuyển Backend Developer Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Backend Developer

Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company

Backend Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Backend Developer Tại Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 36, Hoàng Cầu, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia phát triển Backend cho hệ thống nền tảng và các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng số.
Tuân theo các tiêu chuẩn thiết kế, tiêu chuẩn mã nguồn, đảm bảo khả năng kiểm thử, bảo mật và hiệu năng cao cho hệ thống.
Phối hợp với team BA, Frontend, SA... triển khai dự án đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, tiến độ.
Thực hiện Unit Test. Hỗ trợ kiểm thử SIT/UAT, sửa lỗi và nghiệm thu chức năng.
Xây dựng tài liệu kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn triển khai hệ thống.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin/Điện tử viễn thông
Kinh nghiệm: tối thiểu 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển phần mềm trong lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng, Viễn thông, bất động sản.
Thành thạo lập trình hướng đối tượng với Java. Có kinh nghiệm làm việc với Spring Boot, Spring MVC, Spring Security, Maven, OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML
Java
Spring
Có kinh nghiệm thiết kế và phát triển RESTful API, Web socket.
Hiểu biết về kiến trúc Microservice (MSA), SOA, Event-Driven Architecture (EDA)
Làm việc tốt với cơ sở dữ liệu SQL/NoSQL
Nắm vững kiến thức về cấu trúc dữ liệu và giải thuật.
Sử dụng thành thạo các IDE phát triển và công cụ quản lý mã nguồn (Git)
Hiểu biết về Agile/Scrum
Hiểu biết và có kinh nghiệm thực tế với Cloud, DevOps, CI/CD, Container, Docker, k8s
Nhiệt tình, trách nhiệm với công việc
Giao tiếp tốt. Có khả năng đọc hiểu, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh

Tại Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương và phúc lợi hấp dẫn:
Mức lương cạnh tranh, phản ánh trực tiếp kỹ năng và kinh nghiệm của ứng viên (chi tiết sẽ được thảo luận trong buổi phỏng vấn)
13 ngày nghỉ phép linh hoạt, bao gồm ngày sinh nhật và các dịp quan trọng khác
Bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động, cùng với ABBANK CARE - chương trình phúc lợi bổ sung đặc biệt dành cho ABBankers
Lãi suất vay ưu đãi - Quyền lợi đặc biệt dành cho nhân viên ABBANK
Cơ hội phát triển nghề nghiệp hấp dẫn:
Gia nhập các dự án chuyển đổi quy mô lớn, cộng tác cùng các chuyên gia hàng đầu để áp dụng công nghệ mới nhất trong ngành ngân hàng
Lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng, được tạo điều kiện cho cả sự phát triển kỹ thuật và quản lý
Hỗ trợ đào tạo và chứng chỉ trong lĩnh vực IT, ngân hàng/tài chính
Môi trường làm việc năng động:
Mô hình làm việc linh hoạt, trẻ trung, khuyến khích đổi mới và sáng tạo
Văn phòng được trang bị hiện đại, kèm theo các thiết bị tiên tiến nhất dành cho nhân viên
Tổ chức thường xuyên các hoạt động ngoại khóa (team building, hội thảo, và các sự kiện văn nghệ), tạo điều kiện cho nhân viên gắn kết và phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company

Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1,2,3 Tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

