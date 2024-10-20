Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH KHVATEC HANOI làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thái Nguyên: Lô CN3, CN3 - 01, KCN ĐIỀM THUỴ, XÃ ĐIỀM THUỴ, HUYỆN PHÚ BÌNH, TỈNH THÁI NGUYÊN, Phú Bình

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Chịu trách nhiệm thông dịch, chuyển ngữ trực tiếp, truyền tải thông tin mà quản lý người Hàn Quốc đưa ra trong cuộc họp với nhân viên người Việt Biên phiên dịch tài liệu phát sinh theo yêu cầu Hỗ trợ công việc khác theo chỉ thị của cấp trên khi có phát sinh Làm việc tại một trong các bộ phận: kế hoạch, phát triển, nhân sự-tài chính

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo tiếng Hàn 4 kỹ năng, tương đương cấp 4 trở lên Có kỹ năng giao tiếp, truyền tải vấn đề Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành Nhanh nhẹn có trách nhiệm trong công việc

Tại Công ty TNHH KHVATEC HANOI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh Được tham gia bảo hiểm và tính làm thêm giờ trên tổng lương Tăng lương hàng năm Thưởng KPI và tháng lương thứ 13 hàng năm Đồng nghiệp thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH KHVATEC HANOI

