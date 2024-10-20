Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH KHVATEC HANOI làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 20 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại Công ty TNHH KHVATEC HANOI
- Thái Nguyên: Lô CN3, CN3
- 01, KCN ĐIỀM THUỴ, XÃ ĐIỀM THUỴ, HUYỆN PHÚ BÌNH, TỈNH THÁI NGUYÊN, Phú Bình
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 20 - 25 Triệu
Chịu trách nhiệm thông dịch, chuyển ngữ trực tiếp, truyền tải thông tin mà quản lý người Hàn Quốc đưa ra trong cuộc họp với nhân viên người Việt
Biên phiên dịch tài liệu phát sinh theo yêu cầu
Hỗ trợ công việc khác theo chỉ thị của cấp trên khi có phát sinh
Làm việc tại một trong các bộ phận: kế hoạch, phát triển, nhân sự-tài chính
Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo tiếng Hàn 4 kỹ năng, tương đương cấp 4 trở lên
Có kỹ năng giao tiếp, truyền tải vấn đề
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành
Nhanh nhẹn có trách nhiệm trong công việc
Tại Công ty TNHH KHVATEC HANOI Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh
Được tham gia bảo hiểm và tính làm thêm giờ trên tổng lương
Tăng lương hàng năm
Thưởng KPI và tháng lương thứ 13 hàng năm
Đồng nghiệp thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH KHVATEC HANOI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
