Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH KHVATEC HANOI làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 20 - 25 Triệu

Công ty TNHH KHVATEC HANOI
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
Biên phiên dịch

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thái Nguyên: Lô CN3, CN3

- 01, KCN ĐIỀM THUỴ, XÃ ĐIỀM THUỴ, HUYỆN PHÚ BÌNH, TỈNH THÁI NGUYÊN, Phú Bình

Chịu trách nhiệm thông dịch, chuyển ngữ trực tiếp, truyền tải thông tin mà quản lý người Hàn Quốc đưa ra trong cuộc họp với nhân viên người Việt Biên phiên dịch tài liệu phát sinh theo yêu cầu Hỗ trợ công việc khác theo chỉ thị của cấp trên khi có phát sinh Làm việc tại một trong các bộ phận: kế hoạch, phát triển, nhân sự-tài chính
Chịu trách nhiệm thông dịch, chuyển ngữ trực tiếp, truyền tải thông tin mà quản lý người Hàn Quốc đưa ra trong cuộc họp với nhân viên người Việt
Biên phiên dịch tài liệu phát sinh theo yêu cầu
Hỗ trợ công việc khác theo chỉ thị của cấp trên khi có phát sinh
Làm việc tại một trong các bộ phận: kế hoạch, phát triển, nhân sự-tài chính

Thành thạo tiếng Hàn 4 kỹ năng, tương đương cấp 4 trở lên Có kỹ năng giao tiếp, truyền tải vấn đề Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành Nhanh nhẹn có trách nhiệm trong công việc
Thành thạo tiếng Hàn 4 kỹ năng, tương đương cấp 4 trở lên
Có kỹ năng giao tiếp, truyền tải vấn đề
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành
Nhanh nhẹn có trách nhiệm trong công việc

Mức lương cạnh tranh Được tham gia bảo hiểm và tính làm thêm giờ trên tổng lương Tăng lương hàng năm Thưởng KPI và tháng lương thứ 13 hàng năm Đồng nghiệp thân thiện
Mức lương cạnh tranh
Được tham gia bảo hiểm và tính làm thêm giờ trên tổng lương
Tăng lương hàng năm
Thưởng KPI và tháng lương thứ 13 hàng năm
Đồng nghiệp thân thiện

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô CN3, CN3-01 KCN Điềm Thụy, Phú Bình, Thái Nguyên

