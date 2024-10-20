Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP YIHUA làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Công ty TNHH Công nghiệp YIHUA, Khu Công nghiệp Phố Nối A, Xã Lạc Hồng, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam, Văn Lâm

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

- Dịch thuật các báo cáo tài liệu sang tiếng Trung hoặc từ tiếng Trung về tiếng Việt

- Phiên dịch để giải quyết các vấn đề liên quan đến ngôn ngữ Trung Quốc trong các hoạt động của các bộ phận khác.

- Liên lạc với đối tác kinh doanh của doanh nghiệp, công ty và các bên liên quan có sử dụng ngôn ngữ Trung

- Quản lý hồ sơ, tài liệu phiên dịch.

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chấp nhận sinh viên chờ bằng

- Giao tiếp tiếng Trung lưu loát, thành thạo

- Năng động, có khả năng học hỏi nhanh và kỹ năng tương tác tốt

- Sử dụng tốt các phần mềm tin học văn phòng: Word, Excel,...

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP YIHUA Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương hấp dẫn

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động

- Môi trường làm việc năng động, sếp thân thiện

- Cơ hội được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.

- Tham gia hoạt động du lịch, nghỉ mát.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP YIHUA

