Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP YIHUA làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP YIHUA
Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên: Công ty TNHH Công nghiệp YIHUA, Khu Công nghiệp Phố Nối A, Xã Lạc Hồng, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam, Văn Lâm
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 10 - 18 Triệu
- Dịch thuật các báo cáo tài liệu sang tiếng Trung hoặc từ tiếng Trung về tiếng Việt
- Phiên dịch để giải quyết các vấn đề liên quan đến ngôn ngữ Trung Quốc trong các hoạt động của các bộ phận khác.
- Liên lạc với đối tác kinh doanh của doanh nghiệp, công ty và các bên liên quan có sử dụng ngôn ngữ Trung
- Quản lý hồ sơ, tài liệu phiên dịch.
Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Chấp nhận sinh viên chờ bằng
- Giao tiếp tiếng Trung lưu loát, thành thạo
- Năng động, có khả năng học hỏi nhanh và kỹ năng tương tác tốt
- Sử dụng tốt các phần mềm tin học văn phòng: Word, Excel,...
- Giao tiếp tiếng Trung lưu loát, thành thạo
- Năng động, có khả năng học hỏi nhanh và kỹ năng tương tác tốt
- Sử dụng tốt các phần mềm tin học văn phòng: Word, Excel,...
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP YIHUA Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương hấp dẫn
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động
- Môi trường làm việc năng động, sếp thân thiện
- Cơ hội được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.
- Tham gia hoạt động du lịch, nghỉ mát.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động
- Môi trường làm việc năng động, sếp thân thiện
- Cơ hội được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.
- Tham gia hoạt động du lịch, nghỉ mát.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP YIHUA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI