Tuyển Thiết kế/chế tạo máy CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HÀ LÂM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HÀ LÂM
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2024
Thiết kế/chế tạo máy

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Phùng Chí Kiên, Mỹ Hào

Mô Tả Công Việc Thiết kế/chế tạo máy Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Tiếp nhận các đơn hàng từ kinh doanh/ dự án
- Tham gia xây dựng và cải tiến các quy trình sản xuất
- Lập kế hoạch sản xuất, kế hoạch mua hàng và kế hoạch gia công ngoài
- Tham gia xây dựng định mức sản xuất (vật tư, nhân công...) đối với từng loại sản phẩm
- Phân công, tổ chức sản xuất và theo dõi, đôn đốc đảm bảo chất lượng và giao hàng đúng hạn
- Xử lý kịp thời các phát sinh hàng ngày liên quan đến sản xuất của nhà máy
- Lập kế hoạch điều phối hàng hóa đáp ứng yêu cầu của KD và DA
- Giám sát chuỗi cung ứng khi nhận/giao hàng hóa đến địa điểm theo yêu cầu
- Báo cáo tiến độ hằng ngày cho các BP liên quan, cảnh báo tiến độ không đáp ứng được nếu có
- Tham gia xây dựng, đề xuất điều chỉnh các loại định mức phục vụ sản xuất
- Quyết toán chi phí sản xuất, phân tích đánh giá hiệu quả sản xuất
- Quản lý máy móc, thiết bị tại nhà máy
- Đào tạo nhân sự cấp dưới
- Các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành cơ khí chế tạo máy trở lên
- Có kinh nghiệm từ 4 năm vị trí tương đương tại các công ty cơ khí chính xác
- Sử dụng thành thạo CAD và SolidWorks
- Sử dụng tiếng Anh giao tiếp cơ bản
- Ưu tiên có bằng lái xe ô tô từ B2 trở lên

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HÀ LÂM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: LCB 15M - 20M + thưởng (thỏa thuận theo năng lực)
- Thưởng lương tháng 13
- Được xét tăng lương hằng năm hoặc theo hiệu quả công việc
- Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN
- Phụ cấp ăn trưa tại nhà máy và ăn tối khi tăng ca từ 10 giờ/ ngày
- Tăng ca khi có yêu cầu của cấp trên và không quá 12 giờ/ ngày
- Các chế độ nghỉ lể, tết, hiếu, hỉ,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HÀ LÂM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Phùng Chí Kiên - Mỹ Hào - Hưng Yên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

