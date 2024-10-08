Tuyển Thiết kế/chế tạo máy CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HÀ LÂM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Phùng Chí Kiên, Mỹ Hào

Thiết kế/chế tạo máy

- Tiếp nhận các đơn hàng từ kinh doanh/ dự án

- Tham gia xây dựng và cải tiến các quy trình sản xuất

- Lập kế hoạch sản xuất, kế hoạch mua hàng và kế hoạch gia công ngoài

- Tham gia xây dựng định mức sản xuất (vật tư, nhân công...) đối với từng loại sản phẩm

- Phân công, tổ chức sản xuất và theo dõi, đôn đốc đảm bảo chất lượng và giao hàng đúng hạn

- Xử lý kịp thời các phát sinh hàng ngày liên quan đến sản xuất của nhà máy

- Lập kế hoạch điều phối hàng hóa đáp ứng yêu cầu của KD và DA

- Giám sát chuỗi cung ứng khi nhận/giao hàng hóa đến địa điểm theo yêu cầu

- Báo cáo tiến độ hằng ngày cho các BP liên quan, cảnh báo tiến độ không đáp ứng được nếu có

- Tham gia xây dựng, đề xuất điều chỉnh các loại định mức phục vụ sản xuất

- Quyết toán chi phí sản xuất, phân tích đánh giá hiệu quả sản xuất

- Quản lý máy móc, thiết bị tại nhà máy

- Đào tạo nhân sự cấp dưới

- Các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành cơ khí chế tạo máy trở lên

- Có kinh nghiệm từ 4 năm vị trí tương đương tại các công ty cơ khí chính xác

- Sử dụng thành thạo CAD và SolidWorks

- Sử dụng tiếng Anh giao tiếp cơ bản

- Ưu tiên có bằng lái xe ô tô từ B2 trở lên

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HÀ LÂM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: LCB 15M - 20M + thưởng (thỏa thuận theo năng lực)

- Thưởng lương tháng 13

- Được xét tăng lương hằng năm hoặc theo hiệu quả công việc

- Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN

- Phụ cấp ăn trưa tại nhà máy và ăn tối khi tăng ca từ 10 giờ/ ngày

- Tăng ca khi có yêu cầu của cấp trên và không quá 12 giờ/ ngày

- Các chế độ nghỉ lể, tết, hiếu, hỉ,...

