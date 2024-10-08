Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH KATO VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán/Kiểm toán/Thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH KATO VIỆT NAM
- Hưng Yên: KCN Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên, Văn Lâm
Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý hệ thống Kế toán Kế toán, sổ sách Kế toán, hóa đơn - chứng từ DN
Báo cáo tài chính, báo cáo thuế
Làm hồ sơ thanh quyết toán
Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, CCDC
Tham mưu cho lãnh đạo về công tác kiểm soát hoạt động tài chính
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có Ít nhất từ 3 năm Kinh nghiệm ở vị trí Kế toán tổng hợp
Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành kế toán, tài chính,...
Trung thực, quyết đoán và cẩn thận
Ưu tiên đã từng làm các công ty sản xuất, nhôm kính là một lợi thế
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH KATO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng mức lương cạnh tranh (thỏa thuận theo năng lực)
Có lộ trình thăng tiến rõ ràng
Được hưởng đầy đủ chế độ: lễ tế, sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ, du xuân, du lịch, 20/10, 8/3, trung thu,...
Tăng lương định kỳ hàng năm
Đóng BHXH, các chế độ theo đúng quy định của Nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH KATO VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
