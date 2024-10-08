Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH KATO VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH KATO VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH KATO VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH KATO VIỆT NAM

Kế toán/Kiểm toán/Thuế

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán/Kiểm toán/Thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH KATO VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: KCN Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên, Văn Lâm

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý hệ thống Kế toán Kế toán, sổ sách Kế toán, hóa đơn - chứng từ DN Báo cáo tài chính, báo cáo thuế Làm hồ sơ thanh quyết toán Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, CCDC Tham mưu cho lãnh đạo về công tác kiểm soát hoạt động tài chính
Quản lý hệ thống Kế toán Kế toán, sổ sách Kế toán, hóa đơn - chứng từ DN
Báo cáo tài chính, báo cáo thuế
Làm hồ sơ thanh quyết toán
Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, CCDC
Tham mưu cho lãnh đạo về công tác kiểm soát hoạt động tài chính

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có Ít nhất từ 3 năm Kinh nghiệm ở vị trí Kế toán tổng hợp Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành kế toán, tài chính,... Trung thực, quyết đoán và cẩn thận Ưu tiên đã từng làm các công ty sản xuất, nhôm kính là một lợi thế
Có Ít nhất từ 3 năm Kinh nghiệm ở vị trí Kế toán tổng hợp
Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành kế toán, tài chính,...
Trung thực, quyết đoán và cẩn thận
Ưu tiên đã từng làm các công ty sản xuất, nhôm kính là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH KATO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng mức lương cạnh tranh (thỏa thuận theo năng lực) Có lộ trình thăng tiến rõ ràng Được hưởng đầy đủ chế độ: lễ tế, sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ, du xuân, du lịch, 20/10, 8/3, trung thu,... Tăng lương định kỳ hàng năm Đóng BHXH, các chế độ theo đúng quy định của Nhà nước
Được hưởng mức lương cạnh tranh (thỏa thuận theo năng lực)
Có lộ trình thăng tiến rõ ràng
Được hưởng đầy đủ chế độ: lễ tế, sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ, du xuân, du lịch, 20/10, 8/3, trung thu,...
Tăng lương định kỳ hàng năm
Đóng BHXH, các chế độ theo đúng quy định của Nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH KATO VIỆT NAM

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH KATO VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH KATO VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: KCN Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

