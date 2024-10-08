Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH KATO VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: KCN Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên, Văn Lâm

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý hệ thống Kế toán Kế toán, sổ sách Kế toán, hóa đơn - chứng từ DN Báo cáo tài chính, báo cáo thuế Làm hồ sơ thanh quyết toán Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, CCDC Tham mưu cho lãnh đạo về công tác kiểm soát hoạt động tài chính

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có Ít nhất từ 3 năm Kinh nghiệm ở vị trí Kế toán tổng hợp Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành kế toán, tài chính,... Trung thực, quyết đoán và cẩn thận Ưu tiên đã từng làm các công ty sản xuất, nhôm kính là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH KATO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng mức lương cạnh tranh (thỏa thuận theo năng lực) Có lộ trình thăng tiến rõ ràng Được hưởng đầy đủ chế độ: lễ tế, sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ, du xuân, du lịch, 20/10, 8/3, trung thu,... Tăng lương định kỳ hàng năm Đóng BHXH, các chế độ theo đúng quy định của Nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH KATO VIỆT NAM

