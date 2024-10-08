Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH HOÀ PHÁT làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH HOÀ PHÁT làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH HOÀ PHÁT
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2024
CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH HOÀ PHÁT

Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH HOÀ PHÁT

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Khu công nghiệp Phố Nối A, Xã Giai Phạm, Yên Mỹ

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Thực hiện công tác Tính lương, Thưởng, Hiếu suất lao động (KPI) của cán bộ nhân viên. Thực hiện triển khai công tác BHXH, BHYT, BHTN, các chế độ BHXH liên quan của Công ty và các Công ty thành viên được phân công (nếu có) theo quy định. Theo dõi, cập nhật biến động nhân sự theo tháng. Quản lý hồ sơ nhân sự. Thực hiện các thủ tục điều chuyển, miễn nhiệm, bổ nhiệm, quy hoạch, khen thưởng, kỷ luật ... đảm bảo đúng quy trình, quy định. Phối hợp và triển khai thực hiên chế độ phúc lợi cho CBNV theo quy định. Quản lý và giải quyết các công tác Quan hệ lao động theo chỉ đạo của TP khi có phát sinh Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của TP.
Thực hiện công tác Tính lương, Thưởng, Hiếu suất lao động (KPI) của cán bộ nhân viên.
Thực hiện triển khai công tác BHXH, BHYT, BHTN, các chế độ BHXH liên quan của Công ty và các Công ty thành viên được phân công (nếu có) theo quy định.
Theo dõi, cập nhật biến động nhân sự theo tháng.
Quản lý hồ sơ nhân sự.
Thực hiện các thủ tục điều chuyển, miễn nhiệm, bổ nhiệm, quy hoạch, khen thưởng, kỷ luật ... đảm bảo đúng quy trình, quy định.
Phối hợp và triển khai thực hiên chế độ phúc lợi cho CBNV theo quy định.
Quản lý và giải quyết các công tác Quan hệ lao động theo chỉ đạo của TP khi có phát sinh
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của TP.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh, Lao động, Nhân sự và các chuyên ngành phù hợp khác ... Ứng viên từ 25 tuổi trở lên, ưu tiên Nam Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong công tác Nhân sự trong đó ít nhất 02 năm làm việc tại vị trí tương đương, ưu tiên các tổ chức quản trị theo mô hình Tập đoàn Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel và Word Có kiến thức cơ bản về luật lao động và các quy định liên quan đến nhân sự Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả Cẩn thận, tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc Có khả năng quản lý thời gian và sắp xếp công việc khoa học Nhanh nhẹn, nhiệt tình và có khả năng chịu áp lực công việc tốt
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh, Lao động, Nhân sự và các chuyên ngành phù hợp khác ...
Ứng viên từ 25 tuổi trở lên, ưu tiên Nam
Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong công tác Nhân sự trong đó ít nhất 02 năm làm việc tại vị trí tương đương, ưu tiên các tổ chức quản trị theo mô hình Tập đoàn
Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel và Word
Có kiến thức cơ bản về luật lao động và các quy định liên quan đến nhân sự
Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Cẩn thận, tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Có khả năng quản lý thời gian và sắp xếp công việc khoa học
Nhanh nhẹn, nhiệt tình và có khả năng chịu áp lực công việc tốt

Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH HOÀ PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng các dịp lễ, Tết và thưởng tháng 13, thưởng theo hiệu quả công việc theo quy định của Tập đoàn, chế độ phúc lợi, công đoàn,... Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện Cơ hội thăng tiến rõ ràng Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm Chế độ nghỉ phép, nghỉ ốm theo quy định của Luật lao động Đầy đủ chế độ Bảo hiểm theo quy định sau thời gian thử việc
Thưởng các dịp lễ, Tết và thưởng tháng 13, thưởng theo hiệu quả công việc theo quy định của Tập đoàn, chế độ phúc lợi, công đoàn,...
Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện
Cơ hội thăng tiến rõ ràng
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Chế độ nghỉ phép, nghỉ ốm theo quy định của Luật lao động
Đầy đủ chế độ Bảo hiểm theo quy định sau thời gian thử việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH HOÀ PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH HOÀ PHÁT

CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH HOÀ PHÁT

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Khu công nghiệp Phố Nối A, Xã Giai Phạm, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

