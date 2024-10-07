Tuyển Kiêm Thủ thu nhập 9 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hưng Yên

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Thôn Tuấn Dị, Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên ); điểm hoạt động nhà máy của Công ty Cổ phần Tập Đoàn IDD, Văn Lâm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Thực hiện các quy trình xuất, nhập kho;

- Thực hiện các nghiệp vụ quản lý kho theo quy định;

- Chịu trách nhiệm về số lượng hàng hoá, vật tư, thừa thiếu, hạn sử dụng của hàng hoá; - Kiểm tra, soát xét tính hợp pháp hóa đơn, chứng từ và hạch toán theo quy định; - Thường xuyên kiểm tra đối chiếu số liệu trên sổ sách;

- Hạch toán, lên lệnh sản xuất - Quản lý sổ sách kế toán.

- Nhà máy sản xuất cà phê

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Phối hợp với các bộ phận khác

Phối hợp với quản lý trực tiếp để nắm bắt các thông tin chỉ đạo từ Công ty và bắt đầu thực hiện nhanh nhất. Phối hợp với nhân viên thuộc quyền quản lý để để triển khai Công việc hàng ngày, tháng, quý. Phối hợp với các bộ phận đào tạo, nhân sự để lên kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, quản lý, cơ chế lương, phúc lợi khác. Phối hợp với các bộ phận khác.

Yêu cầu khác.

Ứng viên có kinh nghiệm ít nhất 2-3 năm. Ưu tiên ứng viên sinh năm 1995-1990 Tốt nghiệp cao đẳng Kế toán, tài chính trở lên. Đã từng làm kế toán nội bộ, kế toán tổng hợp tại các nhà máy, công ty sản xuất là một lợi thế. Ưu tiên ứng viên đã làm tại các Công ty thương mại, sản xuất.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IDD Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thử việc (đồng):

Tổng thu nhập: 8.000.000-12.000.000 VND/tháng; Lương thử việc: 90% lương thử việc.

2. Chế độ khác

Tiền tăng ca: theo quy định công ty. Thưởng Lễ/Tết, thành tích. Môi trường làm việc năng động, phát triển. Được đào tạo chuyên môn, phát triển nghề nghiệp Quà tặng sinh nhật, liên hoan

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IDD

