Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HOÁ GIÁO DỤC WORLDLINK làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HOÁ GIÁO DỤC WORLDLINK
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HOÁ GIÁO DỤC WORLDLINK

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 56 ngõ 157 Pháo Đài Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

1. Lập tờ khai thuế GTGT (hàng tháng, quý), Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, Tờ khai khấu trừ thuế TNCN của các Công ty;
2. Đề xuất nộp thuế theo các tờ khai đã nộp và xử lý các vấn đề khác liên quan đến Thuế
3. Giải trình với Cơ quan Thuế về tờ khai và các báo cáo mình lập. Thực hiện các giao dịch về Thuế;
4. Thực hiện các công việc của bộ phận hạch toán:
- Thu thập, tiếp nhận, kiểm tra, sàng lọc và hoàn thiện chứng từ đảm bảo tính hợp lý – Hợp lệ – Hợp pháp;
- Trực tiếp hạch toán hóa đơn, chứng từ lên phần mềm kế toán;
5. Các công việc phối kết hợp, hỗ trợ bộ phận khác:
- Kết hợp với bộ phận tiền lương lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho cán bộ công nhân viên toàn công ty;
- Hỗ trợ Bộ phận quỹ theo dõi thu, chi tiền mặt, với bộ phận Ngân hàng chuyển tiền, rút tiền;
6. Hoàn thiện sổ sách kế toán, lưu trữ chứng từ theo nhiệm vụ được giao;
7. Quản lý hợp đồng, thực hiện các công việc về Văn thư, Hành chính, ... của Phòng Hành chính Kế toán;
8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành kế toán thuộc các trường khối kinh tế.;
- Kiến thức: Hiểu biết về Pháp luật kế toán, thuế;
- Số năm kinh nghiệm yêu cầu trong công viêc kinh nghiệm tối thiểu 2 năm. Ưu tiên ứng viên đã làm trong công việc tương tự trong công ty có hoạt động trong ngành giáo dục;
- Kiến thức: Hiểu biết về Pháp luật kế toán, thuế;
- Kỹ năng: Cẩn thận, cần cù, kỹ năng tin học, thống kê khoa học, thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán, các phần mềm khác của cơ quan thuế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HOÁ GIÁO DỤC WORLDLINK Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thỏa thuận theo kinh nghiệm và khối lượng công việc
- Phụ cấp công tác, thưởng thâm niên, thưởng các ngày Lễ Tết, cuối năm;
- Chế độ tăng lương, Du lịch, BHXH, BHYT, BHTN.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HOÁ GIÁO DỤC WORLDLINK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HOÁ GIÁO DỤC WORLDLINK

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HOÁ GIÁO DỤC WORLDLINK

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 175 Trần Đại Nghĩa - Phường Bách Khoa - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội.

