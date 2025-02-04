Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Vinland làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Vinland
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Vinland

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Vinland

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: The Sun, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Công việc Ngân hàng:
- Đầu mối làm việc các thủ tục liên quan đến Ngân hàng.
- Lập hồ sơ cấp tín dụng ( các loại hình cấp tín dụng: Vay theo món, vay theo hạn mức, vay cho Dự án đầu
tư, bảo lãnh các loại) đảm bảo tính hợp lệ đầy đủ của hồ sơ.
- Làm thủ tục giải ngân các khoản vay, đáo hạn ngân hàng, gia hạn bảo lãnh.
- Làm việc với Ngân hàng khi có phát sinh.
Công việc kế toán tổng hợp:
- Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh, nhập liệu vào phần mềm kế toán.
- Lên số liệu, lập báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm.
- Kê khai và nộp thuế: Môn bài, GTGT, TNCN, TNDN định kỳ cho Công ty.
- Thực hiện các công việc liên quan khác.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp Đại học (hệ chính quy) chuyên ngành Chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính, ngân hàng.
- Có kinh nghiệm tối thiểu 5 năm vị trí tương đương, hiểu biết lĩnh vực xây dựng.
- Nắm vững các quy định về pháp luật liên quan đến Ngân hàng, kế toán, tài chính, thuế.
- Sử dụng thành thạo một trong các phần mềm kế toán phổ biến: Vacom, Misa, Fast, Accounting,...
- Khả năng tổng hợp, phân tích, đánh giá và làm việc khoa học, chính xác

Tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Vinland Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 15.000.000 - 20.000.000 đồng/tháng hoặc thỏa thuận khi phỏng vấn.
- Tăng lương theo năng lực và hiệu quả công việc.
- Thưởng hiệu quả hàng năm, các ngày lễ, tết trong năm.
- Tham gia đầy đủ BHXH Nghỉ phép năm, các ngày lễ tết, hiếu, hỷ theo quy luật định
- Hỗ trợ điện thoại, đi công tác có xe Công ty đưa đón.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Vinland

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Vinland

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Vinland

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, tháp A tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

