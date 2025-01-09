Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Nha Khoa Thẩm Mỹ Hà Linh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Nha Khoa Hà Linh, 181 Đường Số 23, Phường 11, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 6

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Thiết kế và chỉnh sửa video:

- Lên ý tưởng quay dựng chụp ảnh chỉnh sửa video làm titok cho nha khoa

- Cập nhật xu hướng

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thành thạo sử dụng các trang mạng xã hội như YouTube và TikTok.

- Nhanh nhẹn trong việc triển khai các công việc, có kiến thức về làm video.

- Nắm bắt đầy đủ xu hướng từng thời điểm

Tại Công Ty TNHH Nha Khoa Thẩm Mỹ Hà Linh Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 10-15 triệu

- Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của luật lao động.

- Phúc lợi vượt trội hơn quy định của pháp luật.

- Ngày nghỉ lễ, tết theo quy định nhà nước.

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

- Các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nha Khoa Thẩm Mỹ Hà Linh

