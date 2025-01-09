Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Nha Khoa Thẩm Mỹ Hà Linh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Nha Khoa Thẩm Mỹ Hà Linh
Ngày đăng tuyển: 09/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/02/2025
Công Ty TNHH Nha Khoa Thẩm Mỹ Hà Linh

Producer (Sản xuất phim)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại Công Ty TNHH Nha Khoa Thẩm Mỹ Hà Linh

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Nha Khoa Hà Linh, 181 Đường Số 23, Phường 11, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 6

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Thiết kế và chỉnh sửa video:
- Lên ý tưởng quay dựng chụp ảnh chỉnh sửa video làm titok cho nha khoa
- Cập nhật xu hướng

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thành thạo sử dụng các trang mạng xã hội như YouTube và TikTok.
- Nhanh nhẹn trong việc triển khai các công việc, có kiến thức về làm video.
- Nắm bắt đầy đủ xu hướng từng thời điểm

Tại Công Ty TNHH Nha Khoa Thẩm Mỹ Hà Linh Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 10-15 triệu
- Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của luật lao động.
- Phúc lợi vượt trội hơn quy định của pháp luật.
- Ngày nghỉ lễ, tết theo quy định nhà nước.
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.
- Các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nha Khoa Thẩm Mỹ Hà Linh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Nha Khoa Thẩm Mỹ Hà Linh

Công Ty TNHH Nha Khoa Thẩm Mỹ Hà Linh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 181 Đường số 23, Phường 11, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất