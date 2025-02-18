Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH ALAHA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 157 Đào Duy Anh, Phường 9, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Chịu trách nhiệm thực hiện sản xuất các video trên các kênh truyền thông mạng xã hội (Website, Facebook, YouTube, và các kênh social media khác).

Phối hợp lên hình video.

Quay phim, dựng phim, chụp hình phục vụ cho các hoạt động của công ty.

Đảm bảo các video thành phẩm theo đúng chuẩn Brand guideline của công ty.

Tham gia hỗ trợ các sự kiện Công ty tổ chức (nếu có).

Quản lý kho hình ảnh, video.

Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam (20 - 27 tuổi).

Có kinh nghiệm về quay, dựng phim, chụp ảnh.

Am hiểu về sản xuất video ngắn thông tin sản phẩm minh họa sinh động với đa dạng các video (Short video, TVC, Viral Clip, video quảng cáo, video tình huống, video sự kiện, intro/trailer về sản phẩm, gif chuyển động...).

Sử dụng thành thạo các phần mềm dựng Adobe Premiere, Capcut pro hoặc các phần mềm liên quan.

Theo dõi các xu hướng video mới trong lĩnh vực thương mại điện tử áp dụng vào công việc.

Có khả năng tư duy, logic về hình ảnh, có kỹ năng lấy góc máy, ánh sáng, bố cục tốt là một lợi thế.

Có kiến thức về kỹ thuật hình ảnh, ánh sáng, am hiểu về các thiết bị quay dựng phim.

Kỹ năng làm việc nhóm & khả năng lắng nghe tốt.

Tại CÔNG TY TNHH ALAHA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 9-11 triệu/ tháng (tuỳ theo năng lực, thoả thuận khi phỏng vấn)

Chế độ lương tháng thứ 13, thưởng theo chính sách của công ty.

Hưởng chế độ bảo hiểm theo quy định của Luật lao động.

Cơ hội học hỏi và làm việc trực tiếp cùng CEO giàu kinh nghiệm trong ngành làm đẹp, tham gia Team nhiệt huyết, vui vẻ và năng động.

Được bồi dưỡng và phát triển trình độ chuyên môn của cá nhân.

Môi trường làm việc thoải mái, sáng tạo, bạn luôn được tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ bởi đồng nghiệp và quản lý.

Được công ty cung cấp thiết bị: quay, dựng và chụp ảnh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ALAHA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin