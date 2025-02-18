Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Đầu Tư Cảnh Phong làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 85 Chợ Lớn. Phường 11,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

- Đề xuất và sản xuất ý tưởng cho nội dung video, lên kế hoạch và trực tiếp quay, dựng hoàn thiện video cho các kênh truyền thông của công ty: TikTok, Youtube, Facebook.

- Setup máy quay máy ảnh

- Thiết kế ảnh, banner cho các bài đăng trên nền tảng mạng xã hội, website

- Sáng tạo nội dung, xây dựng các video viral theo xu hướng thị hiếu của khách hàng và định hướng của công ty

- Phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng và phát triển hình ảnh công ty

Yêu Cầu Công Việc

- Trọng tâm sản xuất video để tạo dựng kênh cho công ty.

- Có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực quay - dựng

- Am hiểu về kỹ thuật quay dựng, xử lý video

- Có kinh nghiệm và kiến thức liên quan đến việc chụp ảnh, quay phim

- Giọng đọc hay là lợi thế lớn

- Ứng viên có kinh nghiệm sản xuất video trên nền tảng Tiktok là 1 lợi thế.

- Thường xuyên cập nhật và triển khai các ứng dụng công nghệ mới trong ngành để tối đa hóa hiệu quả.

- Khả năng bắt trend, tư duy sáng tạo tốt, yêu thích những điều mới lạ, tinh thần trách nhiệm cao, nhanh nhẹn, nhiệt huyết, sáng tạo và chỉnh chu trong công việc

- Chủ động và biết sắp xếp trong công việc.

- Thái độ tích cực, có trách nhiệm, cầu tiến, năng động và không ngại thay đổi.

- Ứng viên gửi CV kèm Portfolio

- Thành thạo các phần mềm thiết kế như Photoshop, Illustrator, Adobe Premier, After Effect, Capcut PC, ETC.

- Có tư duy sáng tạo, bố cục hình ảnh, có kiến thức về kỹ thuật hình ảnh ánh sáng.

- Sử dụng được các thiết bị quay chụp, kỹ năng lấy góc máy, bố cục tốt là một lợi thế

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Cảnh Phong Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng lương tháng 13, Thưởng lễ, tết.

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ khác theo luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Cảnh Phong

