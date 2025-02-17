Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAILISA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 86 - 88 - 92 Huỳnh Văn Bánh, P.15, Q.Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Chịu trách nhiệm quay dựng video sản phẩm cho các chiến dịch marketing. Đảm bảo thành phẩm đạt chất lượng, tuân thủ bản quyền và theo đúng bộ nhận diện thương hiệu của công ty.

- Phối hợp với các thành viên khác trong bộ phận Marketing lên kế hoạch, ý tưởng, kịch bản cho các buổi chụp hình, quay video;

- Thực hiện xử lý hình ảnh, dựng và xử lý hậu kỳ cho các video về sản phẩm/ video viral/ video event, các clip review sản phẩm, các sự kiện, hoạt động của công ty;

- Sản xuất các loại hình video phục vụ công việc truyền thông trên các nền tảng YouTube, Facebook, TikTok,…

- Xử lý âm thanh, hiệu ứng cho video.

- Sáng tạo cách thể hiện nội dung video mới theo trend và định hướng của thương hiệu.

- Các công việc khác liên quan theo sự phân công của Trưởng phòng.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Thành thạo những phần mềm dựng phim và đồ họa chuyên dụng như: Adobe Premiere, After effects, Photoshop, …

- Có khiếu thẩm mỹ, sáng tạo, khả năng tự tìm tòi nghiên cứu.

- Làm việc nhanh nhẹn, chủ động trong công việc.

- Biết cách sắp xếp thời gian, việc cá nhân và có trách nhiệm trong công việc.

- Có năng khiếu về việc xây dựng hình ảnh, cảm thụ âm nhạc tốt

- Có khả năng chịu áp lực cao, kỹ năng giải quyết vấn đề.

- Đảm bảo thời gian từng hạng mục theo kế hoạch.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAILISA Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 15 - 20 triệu/tháng.

- Lương tháng 13 và thưởng theo thâm niên, năng lực.

- Môi trường có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước

- Được tham gia hoạt động văn hóa công ty, du lịch hàng năm

- Các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và gia đình theo chính sách đãi ngộ của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAILISA

