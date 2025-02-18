Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty TNHH Elipsport làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 20 Triệu

Mức lương 13 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 1A Hoàng Trọng Mậu, Phường Tân Hưng,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

Sáng tạo nội dung, lên kịch bản video truyền thông hấp dẫn và có độ lan tỏa cao để truyền tải các thông điệp đến công chúng theo từng chiến dịch cho các nền tảng mạng Xã hội: Tiktok, Facebook, Youtube...

Sáng tạo nội dung video ngắn thu hút để giới thiệu sản phẩm phục vụ chạy quảng cáo trên các nền tảng bán hàng.

Tham gia phối hợp cùng team trong quá trình quay dựng, thiết kế & chỉnh sửa để hoàn thiện video truyền thông/ quảng cáo.

Biên soạn nội dung sáng tạo cho các bài đăng truyền thông/ quảng cáo theo mỗi chiến dịch, phù hợp với từng nền tảng.

Chủ động xác định mục tiêu, lập kế hoạch phát triển nội dung và triển khai thực hiện (khi đã được duyệt) nhằm thu hút công chúng, tăng cường Nhận diện Thương hiệu trên các nền tảng mạng Xã hội.

Cập nhật xu hướng: Theo dõi hàng ngày & phân tích các xu hướng mới trên mạng Xã hội, xu hướng ngành, các hoạt động của đối thủ và vận dụng xây dựng nội dung phù hợp với Brand Voice.

Tìm kiếm thêm và phát triển nội dung trên các nền tảng chưa khai thác để quảng bá Thương hiệu.

Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi : 23 - 30 tuổi

Giới tính : LGBT, Nam/Nữ

Tốt nghiệp Cao đẳng / Đại học chuyên ngành Báo chí và Tuyên truyền, Sâu khấu điện ảnh, Martketing , Kinh doanh....

Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên trong lĩnh vực sáng tạo nội dung, truyền thông marketing.

Thành thạo tin học văn phòng.

Sức sáng tạo tốt, nhiều ý tưởng độc đáo, đặc sắc.

Có hồ sơ thực tế về xây dựng nội dung kênh (từ trên 50.000 follow) & các video có độ lan tỏa cao.

Khả năng kể chuyện & truyền tải thông điệp qua video & bài đăng tốt.

Trình bày vấn đề súc tích, rõ ràng. Không nói ngọng & viết sai chính tả.

Kỹ năng quản lý thời gian & làm việc nhóm tốt.

Nắm bắt và hiểu rõ các thuật toán, xu hướng và định dạng nội dung trên các nền tảng truyền thông xã hội.

Có kiến thức về xây dựng và truyền thông Brand là một lợi thế.

Có kiến thức về các sản phẩm Ghế massge, thiết bị thể thao, thiết bị công nghệ, thiết bị gia dụng là một lợi thế

Nhiệt huyết, chăm chỉ, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm

Đam mê công việc sáng tạo, truyền thông.

Dám nghĩ, dám làm, chủ động trong công việc.

Tuân thủ đúng deadline, sẵn sàng tăng ca theo yêu cầu công việc.

Ưu tiên các ứng viên muốn tìm một môi trường có thể phát triển đột phá và có mục tiêu thu nhập cao.

Tại Công ty TNHH Elipsport Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 13,000,000 - 20,000,000đ/ tháng + thưởng hiệu quả công việc

Ký HĐLĐ ngay khi bắt đầu làm việc chính thức.

Được hưởng BHXH & đầy đủ quyền lợi khác theo Luật Lao Động và nhà nước.

Được Thưởng lương Tháng 13+ Thưởng nóng hấp dẫn khác.

Được hưởng chính sách tăng lương hằng năm.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, hòa đồng.

Cơ hội trau dồi thể thao, kiến thức về sức khỏe hàng tuần, được tham gia nhiều Giải thể thao, cuộc thi thú vị trong năm. (Hội đá bóng nam hàng tuần)

Cơ hội thăng tiến cao trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Elipsport

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin