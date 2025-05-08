Tuyển Project Manager Raksul Vietnam Co.ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Project Manager Tại Raksul Vietnam Co.ltd
Mức lương
25 - 35 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 9
- 11 Ton Duc Thang Street, Bến Nghé, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Mô Tả Công Việc Project Manager Với Mức Lương 25 - 35 USD
About us
担当するE-Commerceプラットフォームの開発パフォーマンスと高いプロダクトの品質の担保に貢献いただきます。優れたコミュニケーションスキル、ITリテラシー、プロジェクト管理能力を生かして、エンジニア(SWE)、プロダクトマネージャ(PdM)、カスタマーサポート、デザイナーなど複数の関係者の合意形成をし、開発運用プロセスの改善やチームのモメンタムを最大化させることで、事業を成功に導いていただきます。
Responsibilities
- ロードマップとエピックから開発スケジュールの作成
- 1-2週間の開発スプリント計画の作成と遂行、並びに結果の報告
- バックログのタスクの「完了条件」を定義し、各スプリントのチケットを作成
- 関係者からの問い合わせやシステムのインシデントへの一次対応
- SWEs, PdM, Customer Support など含む全プロジェクト関係者との関係構築
- KPIを定義し、開発生産性やオペレーションの改善
Với Mức Lương 25 - 35 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Raksul Vietnam Co.ltd Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Raksul Vietnam Co.ltd
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
