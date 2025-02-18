Tuyển Project Manager Công Ty TNHH Trinapower Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,500 USD

Tuyển Project Manager Công Ty TNHH Trinapower Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,500 USD

Công Ty TNHH Trinapower Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/02/2025
Công Ty TNHH Trinapower Việt Nam

Project Manager

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Project Manager Tại Công Ty TNHH Trinapower Việt Nam

Mức lương
Đến 1,500 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Charmvit Tower, Đường Trần Duy Hưng, Trung Hòa Nhân Chính, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Project Manager Với Mức Lương Đến 1,500 USD

- Tìm kiếm, đánh giá địa điểm tiềm năng cho dự án điện mặt trời áp mái
- Lên báo giá, phối hợp với team kỹ thuật lên phương án kỹ thuật
- Lập kế hoạch, theo dõi tiến độ và đảm bảo tuân thủ pháp lý.
- Hỗ trợ xây dựng mô hình tài chính, đàm phán hợp đồng và quản lý rủi ro.
- Mở rộng quan hệ với đối tác quốc tế và địa phương.

Với Mức Lương Đến 1,500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm 2+ năm trong lĩnh vực năng lượng tái tạo (điện mặt trời)
- Thành thạo tiếng Anh (ưu tiên biết tiếng Trung).
- Hiểu biết về kỹ thuật, tài chính và pháp lý dự án.

Tại Công Ty TNHH Trinapower Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Trinapower Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Trinapower Việt Nam

Công Ty TNHH Trinapower Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Charmvit Tower, 117 Đường Trần Duy Hưng, Trung Hòa Nhân Chính, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

