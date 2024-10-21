Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÍN AN làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 17 Triệu

Mức lương 15 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Lô 1b, đường D3, KCN Đồng An 2, Hòa Phú, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Sản xuất

- Quản lý, phân công, sắp xếp công việc cho công nhân viên thuộc phòng Quản lý chất lượng QA

- Chịu trách nhiệm xử lý khiếu nại chất lượng từ khách hàng;

- Chịu trách nhiệm quản lý & cải tiến chất lượng nhà cung cấp;

- Duy trì và liên tục cải tiến hệ thống quản lý chất lượng của công ty. Chủ trì việc cải tiến chất lượng trong các công đoạn sản xuất, chịu trách nhiệm trong việc giám sát sự tuân thủ đối sách cải tiến trong công đoạn sản xuất;

- Tham gia cùng Trưởng phòng về việc họp chất lượng tuần-tháng-năm, từ đó lập kế hoạch cải tiến chất lượng dựa trên phân tích số liệu tỷ lệ hàng lỗi cho từng vấn đề của chất lượng phát sinh;

- Thực hiện các Công việc khác theo chỉ đạo từ, Trưởng phòng, BGĐ.

Yêu Cầu Công Việc

Ít nhất 03 năm quản lý Phòng Quản lý chất lượng ở công ty sản xuất; Có kinh nghiệm về vận hành hệ thống ISO 9001 & 14000 Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học các ngành nghề liên quan

Ít nhất 03 năm quản lý Phòng Quản lý chất lượng ở công ty sản xuất; Có kinh nghiệm về vận hành hệ thống ISO 9001 & 14000

Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học các ngành nghề liên quan

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÍN AN Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm Du Lịch Đồng phục Chế độ thưởng Đào tạo Tăng lương Phụ cấp thâm niên Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÍN AN

