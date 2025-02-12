Tuyển Nhân viên kỹ thuật Savills Vietnam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên kỹ thuật Savills Vietnam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Savills Vietnam
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Savills Vietnam

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Savills Vietnam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Kỹ thuật viên chịu trách nhiệm về vận hành an toàn bảo trì và sửa chữa thiết bị điện hệ thống PABX, TV, và hệ thống báo cháy và tất cả các công việc cần thiết trong ca trực.
Nhiệm vụ hằng ngày:
Tuân thủ theo quy trình, quy định hoạt động chuẩn của bộ phận. Thực hiện các công việc được giao một cách an toàn và chuyên nghiệp.
Chịu trách nhiệm ghi lại và báo cáo chính xác lượng tiêu thụ điện và nước hàng ngày, các công việc được thực hiện, các sự cố của hệ thống kỹ thuật cho Trưởng ca, Giám sát hoặc Kỹ sư trưởng trong ca trực;
Theo dõi hàng ngày tiêu chuẩn kỹ thuật của máy phát điện. Đảm bảo các khu vực chung cả trong và ngoài tòa nhà luôn được duy trì ở tình trạng và hình thức tốt nhất;
Đảm bảo các hệ thống kỹ thuật tòa nhà hoạt động ổn định và có phương án khắc phục khi có sự cố. Bảo đảm các thiết bị kỹ thuật điện tử và các trang thiết bị khác ở trạng thái an toàn, hoạt động tốt và đáp ứng yêu cầu công việc;
Bảo đảm trang thiết bị, dụng cụ, bộ phận thay thế sau khi sử dụng được cất giữ đúng nơi quy định. Theo dõi và báo cáo cho quản lý trước khi đặt hàng đối với các thiết bị, vật tư cần thiết;
Chuẩn bị và hoàn thành các yêu cầu công việc được giao, khắc phục và giải quyết vấn đề theo hướng dẫn của người quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên về ngành Điện – điện tử, Điện công nghiệp, Điện lạnh, Cơ điện
Kỹ năng ứng xử đàm phán và giao tiếp tốt để giao tiếp với đồng nghiệp khách hàng và các bên liên quan khác
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (MS Word, Excel)
Chấp nhận sinh viên mới ra trường
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo trì kỹ thuật
Am hiểu về hệ thống M.E.P của tòa nhà, xử lý tình huống, giải quyết vấn đề, trung thực, nhanh nhẹn
Kỹ năng lập, dự toán chi phí và thi công các hạng mục M.E.P
Chủ động có năng lực linh hoạt và sẵn sàng học hỏi
Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian tốt với khả năng làm việc đa nhiệm
Trình độ học vấn để viết báo cáo và thuyết trình
Khả năng làm việc hiệu quả dưới áp lực
Sáng tạo, trí tưởng tượng và khả năng vận dụng sáng kiến
Kỹ năng làm việc nhóm phân tích và giải quyết vấn đề tốt

Tại Savills Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội huấn luyện: phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, an toàn vệ sinh lao động...
Phép năm 12 ngày, lương tháng 13.
Tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm thất nghiệp.
Lộ trình thăng tiến, tăng lương theo năng lực.
Tất niên, team building, công đoàn, khám sức khỏe định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Savills Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Savills Vietnam

Savills Vietnam

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 81 - 85 Hàm Nghi, 1, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

