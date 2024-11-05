Tuyển Sản xuất Công ty Cổ Phần Nhãn Bao Bì Vi Na Úc làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Đường số 4, KCN Tam Phước, Biên Hoà

Giám đốc sản xuất giải quyết các vấn đề issue chất lượng nội bộ.

Kiểm soát công tác kiểm tra nguyên vật liệu đầu vào:Đảm bảo ngăn chặn lỗi kịp thời trước khi đưa vào SX

Đảm bảo phản ánh các issue kịp thời đến nhà cung cấp.

Theo dõi và đánh giá chất lượng đầu vào, các issue lặp lại.

Theo dõi kế hoạch sản xuất để bố trí nhân sự hợp lý trong ca.

Truyền đạt đầy đủ các thông tin từ cấp trên đến nhân viên QA đi ca.

Giám sát, hướng dẫn nhân viên QA và sản xuất thực hiện theo đúng tiêu chuẩn, quy trình đã được phê duyệt.

Kiểm soát và báo cáo về tình trạng hàng HFI mỗi ngày;

Phát hành và theo dõi form yêu cầu hành động khắc phục nội bộ (NCR) tại Cell PE & PVC

Chịu trách nhiệm kỷ luật về việc vi phạm các nội quy công ty của nhân viên QA thuộc ca của mình.

Giám sát 5S tại khu vực làm việc của mình.

Hổ trợ cấp trên để hoàn thành các công việc khác khi được yêu cầu

Lưu trữ hệ thống tài liệu và hồ sơ chất lượng cho mỗi lot hàng nhằm phục vụ cho việc truy xuất.

Phối hợp với Giám đốc nhà máy xử lý những vấn đề phát sinh về chất lượng sản phẩm.

Gửi báo cáo tổng hợp đến BOD vào cuối tuần làm việc bao gồm: kết quả kiểm tra chất lượng đầu vào, báo cáo các issue nội bộ trong quá trình sản xuất, các complaint khách hàng phản hồi.

Phổ biến tình hình chất lượng đầy đủ trong ca cho tất cả nhân viên được cập nhật đầy đủ.

Chịu trách nhiệm kỷ luật về việc vi phạm các nội quy công ty thuộc nhân sự mình quản lý .

Giám sát 5S khu vực team QA làm việc.

Giới tính : Nam - Nữ

Bằng cấp : Cao đẳng trở lên

Chuyên ngành : Hóa Polymer

Các ngành liên quan đến sản xuất bào bì

Có kỹ năng quản lý.

Có thể đi ca được.

Được hưởng các chế độ của luật lao động

Tham gia BHXH, BHYT

Hằng năm được đi du lịch

Có thưởng lương tháng 13 và các khoản thưởng khac nếu có

