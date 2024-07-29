Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai: Tổ 12, KP4, P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa, T.Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tìm kiếm và phát triển quan hệ với các khách hàng và đối tác tiềm năng
- Tham mưu cho ban lãnh đạo các chương trình mở rộng thị trường mới và chăm sóc khách hàng hiện có
- Nghiên cứu, tìm hiểu, nắm rõ sản phẩm công ty cung cấp, điểm mạnh, điểm yếu của công ty, đối thủ và đặc điểm thị trường ngành.
- Giải quyết các vấn đề khác liên quan đến hoạt động kinh doanh
- Hỗ trợ phòng điều hành trong các công việc chăm sóc khách hàng
- Thực hiện các công việc chăm sóc khách hàng và các công việc liên quan đến khách hàng phụ trách trực tiếp
- Gặp gỡ trực tiếp khách hàng, làm hồ sơ thầu, ký kết hợp đồng và một số tài liệu khác được giao –
- Hoàn thành chỉ tiêu doanh số khách hàng
- Lên kế hoạch, tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện công việc
- LÀM VIỆC TRỰC TIẾP HOẶC LÀM VIỆC TẠI NHÀ
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành quản trị kinh doanh, marketing hoặc các chuyên ngành liên quan
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm
- Phân tích thị trường
- Phân tích đặc thù sản phẩm, nắm bắt nhanh xu hướng
- Có kinh nghiệm sale, marketing với các Công ty cùng lĩnh vực hoặc cùng ngành F&B là lợi thế
- Kỹ năng giao tiếp tốt, năng động, chủ động trong công việc
- Nam/ Nữ từ 18 – 30 tuổi
Tại Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
