Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PENSILIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 60 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn thẩm mỹ/Spa Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PENSILIA
- Hồ Chí Minh: Tầng lửng, TTC Plaza, 53
- 55 Võ Thị Sáu, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, Biên Hoà, Quận 3
Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ/Spa Với Mức Lương 30 - 60 Triệu
Quản lý hoạt động kinh doanh của chi nhánh, đảm bảo đạt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận được giao.
Phân công, giám sát, đào tạo nhân viên trong chi nhánh.
Xây dựng và triển khai các kế hoạch kinh doanh, marketing cho chi nhánh.
Theo dõi, đánh giá hiệu quả hoạt động của chi nhánh, đề xuất các giải pháp cải thiện.
Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của chi nhánh.
Báo cáo tình hình hoạt động của chi nhánh cho cấp trên.
Tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ của công ty.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 30 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt.
Kỹ năng đào tạo, huấn luyện nhân viên.
Kỹ năng chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp.
Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.
Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PENSILIA Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước
Teambuilding hàng năm
Sử dụng dịch vụ với giá dành cho nhân viên
Lương, thưởng 13
Sinh nhật nhân viên
Hoạt động, sự kiện nội bộ hàng tháng và hàng quý
Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PENSILIA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI