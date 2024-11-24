Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PENSILIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 60 Triệu

Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PENSILIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 60 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PENSILIA
Ngày đăng tuyển: 24/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PENSILIA

Tư vấn thẩm mỹ/Spa

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn thẩm mỹ/Spa Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PENSILIA

Mức lương
30 - 60 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng lửng, TTC Plaza, 53

- 55 Võ Thị Sáu, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, Biên Hoà, Quận 3

Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ/Spa Với Mức Lương 30 - 60 Triệu

Quản lý hoạt động kinh doanh của chi nhánh, đảm bảo đạt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận được giao.
Phân công, giám sát, đào tạo nhân viên trong chi nhánh.
Xây dựng và triển khai các kế hoạch kinh doanh, marketing cho chi nhánh.
Theo dõi, đánh giá hiệu quả hoạt động của chi nhánh, đề xuất các giải pháp cải thiện.
Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của chi nhánh.
Báo cáo tình hình hoạt động của chi nhánh cho cấp trên.
Tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ của công ty.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 30 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 5 năm kinh nghiệm ở vị trí quản tương đương
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt.
Kỹ năng đào tạo, huấn luyện nhân viên.
Kỹ năng chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp.
Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.
Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PENSILIA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 30-60 triệu
Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước
Teambuilding hàng năm
Sử dụng dịch vụ với giá dành cho nhân viên
Lương, thưởng 13
Sinh nhật nhân viên
Hoạt động, sự kiện nội bộ hàng tháng và hàng quý
Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PENSILIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PENSILIA

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PENSILIA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 10 Trương Quyền - Phường Võ Thị Sáu - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

