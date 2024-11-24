Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PENSILIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 60 Triệu

Mức lương 30 - 60 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng lửng, TTC Plaza, 53 - 55 Võ Thị Sáu, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, Biên Hoà, Quận 3

Tư vấn thẩm mỹ/Spa

Quản lý hoạt động kinh doanh của chi nhánh, đảm bảo đạt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận được giao.

Phân công, giám sát, đào tạo nhân viên trong chi nhánh.

Xây dựng và triển khai các kế hoạch kinh doanh, marketing cho chi nhánh.

Theo dõi, đánh giá hiệu quả hoạt động của chi nhánh, đề xuất các giải pháp cải thiện.

Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của chi nhánh.

Báo cáo tình hình hoạt động của chi nhánh cho cấp trên.

Tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ của công ty.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Từ 5 năm kinh nghiệm ở vị trí quản tương đương

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt.

Kỹ năng đào tạo, huấn luyện nhân viên.

Kỹ năng chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp.

Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Quyền Lợi

Thu nhập từ 30-60 triệu

Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước

Teambuilding hàng năm

Sử dụng dịch vụ với giá dành cho nhân viên

Lương, thưởng 13

Sinh nhật nhân viên

Hoạt động, sự kiện nội bộ hàng tháng và hàng quý

Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển

