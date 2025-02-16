Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH YI TOPCATERING MANAGEMENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Các chế độ BHXH theo quy định. Quà Lễ, Tết, hiểu hỷ v.v. Voucher sử dụng thức uống của nhân viên. Cơ hội cọ sát và phát triển năng lực bản thân. Môi trường làm việc năng động, vui vẻ., Huyện Tân Phú

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Quản lý doanh thu cửa hàng, thực hiện kế hoạch bán hàng;

Quản lý nhân sự tại cửa hàng: Phân bổ công việc hợp lý, điều động nhân sự, hỗ trợ theo dõi đánh giá, đào tạo nhân viên mới;

Quản lý tài sản, hàng hóa, giám sát hoạt động nhập, xuất; thực hiện công tác kiểm kê tại cửa hàng theo quy định;

Giải quyết yêu cầu, quản lý dịch vụ phục vụ khách hàng: Chất lượng món, chất lượng phục vụ v.v.

Làm báo cáo cho quản lý khu vực.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý cửa hàng thuộc lĩnh vực F&B (ưu tiên coffee/milktea shop)

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý cửa hàng thuộc lĩnh vực F&B

Trung thực, cẩn thận, nhanh nhẹn và hòa đồng, có khả năng xử lý tình huống;

Kỹ năng sắp xếp công việc và phát triển đội, nhóm;

Có tinh thần trách nhiệm với công việc được giao.

Tại CÔNG TY TNHH YI TOPCATERING MANAGEMENT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 11.5 - 15 triệu VND

Lương cứng: 6 - 8 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YI TOPCATERING MANAGEMENT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin