Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH YI TOPCATERING MANAGEMENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại CÔNG TY TNHH YI TOPCATERING MANAGEMENT
- Hồ Chí Minh: Các chế độ BHXH theo quy định. Quà Lễ, Tết, hiểu hỷ v.v. Voucher sử dụng thức uống của nhân viên. Cơ hội cọ sát và phát triển năng lực bản thân. Môi trường làm việc năng động, vui vẻ., Huyện Tân Phú
Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Quản lý doanh thu cửa hàng, thực hiện kế hoạch bán hàng;
Quản lý nhân sự tại cửa hàng: Phân bổ công việc hợp lý, điều động nhân sự, hỗ trợ theo dõi đánh giá, đào tạo nhân viên mới;
Quản lý tài sản, hàng hóa, giám sát hoạt động nhập, xuất; thực hiện công tác kiểm kê tại cửa hàng theo quy định;
Giải quyết yêu cầu, quản lý dịch vụ phục vụ khách hàng: Chất lượng món, chất lượng phục vụ v.v.
Làm báo cáo cho quản lý khu vực.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý cửa hàng thuộc lĩnh vực F&B
Trung thực, cẩn thận, nhanh nhẹn và hòa đồng, có khả năng xử lý tình huống;
Kỹ năng sắp xếp công việc và phát triển đội, nhóm;
Có tinh thần trách nhiệm với công việc được giao.
Tại CÔNG TY TNHH YI TOPCATERING MANAGEMENT Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 6 - 8 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YI TOPCATERING MANAGEMENT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
