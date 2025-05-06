Tuyển Quản lý Cửa hàng Công Ty TNHH Sugar Town làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 15 Triệu

Mức lương 14 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 368 Phan Văn Trị, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 14 - 15 Triệu

Đảm bảo cửa hàng vận hành hiệu quả, đúng quy trình công ty đề ra.

Quản lý doanh số, số liệu tồn kho, chi phí vận hành.

Hỗ trợ tuyển dụng, đào tạo, phân công công việc và đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên.

Lập định biên nhân sự cửa hàng qua từng giai đoạn. Kiểm soát tốt chỉ số COL.

Dự đoán lượng bánh bán trong ngày, tuần để lên kế hoạch với bếp sản xuất bánh và điều chỉnh số lượng theo tình hình thực tế.

Order hàng hóa bao bì, dụng cụ để phục vụ cho nhu cầu vận hành tại cửa hàng với bộ phận Thu mua.

Theo dõi, kiểm tra tác phong, thái độ phục vụ của nhân viên và trải nghiệm của khách hàng tại cửa hàng.

Theo dõi và cập nhật tình hình thiết bị vận hành, cơ sở vật chất để thông báo kịp thời nếu hư hỏng.

Lập báo cáo doanh thu, chi phí, hàng hóa của cửa hàng

Kiểm soát và theo dõi định biên nhân sự

Làm việc với các bộ phận liên quan.

Với Mức Lương 14 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Kinh Doanh, hoặc ngành học có liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm quản lý cửa hàng/cửa hàng trưởng, ưu tiên các ứng viên làm tại các hệ thống cửa hàng cafe-bánh ngọt

Kỹ năng thuyết phục khách hàng tốt, xử lý tình huống nhanh nhạy.

Nhiệt tình, chịu khó, không ngại làm việc ngoài giờ (tuỳ theo yêu cầu công việc).

Tinh thần quyết tâm cao độ, có nhiều sáng kiến đột phá.

Tại Công Ty TNHH Sugar Town Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng, phụ cấp đầy đủ. Có thể thỏa thuận theo năng lực

Tham gia BHXH đầy đủ như quy định nhà nước

Du lịch thường niên

Thưởng Lễ, tết...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sugar Town

