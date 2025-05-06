Tuyển Quản lý Cửa hàng Công Ty TNHH Sugar Town làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại Công Ty TNHH Sugar Town
- Hồ Chí Minh: 368 Phan Văn Trị, Gò Vấp, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 14 - 15 Triệu
Đảm bảo cửa hàng vận hành hiệu quả, đúng quy trình công ty đề ra.
Quản lý doanh số, số liệu tồn kho, chi phí vận hành.
Hỗ trợ tuyển dụng, đào tạo, phân công công việc và đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên.
Lập định biên nhân sự cửa hàng qua từng giai đoạn. Kiểm soát tốt chỉ số COL.
Dự đoán lượng bánh bán trong ngày, tuần để lên kế hoạch với bếp sản xuất bánh và điều chỉnh số lượng theo tình hình thực tế.
Order hàng hóa bao bì, dụng cụ để phục vụ cho nhu cầu vận hành tại cửa hàng với bộ phận Thu mua.
Theo dõi, kiểm tra tác phong, thái độ phục vụ của nhân viên và trải nghiệm của khách hàng tại cửa hàng.
Theo dõi và cập nhật tình hình thiết bị vận hành, cơ sở vật chất để thông báo kịp thời nếu hư hỏng.
Lập báo cáo doanh thu, chi phí, hàng hóa của cửa hàng
Kiểm soát và theo dõi định biên nhân sự
Làm việc với các bộ phận liên quan.
Với Mức Lương 14 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm quản lý cửa hàng/cửa hàng trưởng, ưu tiên các ứng viên làm tại các hệ thống cửa hàng cafe-bánh ngọt
Kỹ năng thuyết phục khách hàng tốt, xử lý tình huống nhanh nhạy.
Nhiệt tình, chịu khó, không ngại làm việc ngoài giờ (tuỳ theo yêu cầu công việc).
Tinh thần quyết tâm cao độ, có nhiều sáng kiến đột phá.
Tại Công Ty TNHH Sugar Town Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia BHXH đầy đủ như quy định nhà nước
Du lịch thường niên
Thưởng Lễ, tết...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sugar Town
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
