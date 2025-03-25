Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH TMDV THE BANNED COFFEE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Công Viên Lê Lai, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. HCM, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Quản lý doanh thu cửa hàng, đảm bảo doanh thu luôn đạt được mục tiêu đặt ra

Quản lý chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ trong cửa hàng

Xây dựng kế hoạch hoạt động tháng, tuần cho bộ phận nhà hàng và tổ chức thực hiện. Triển khai và giám sát thực hiện các hoạt động tại cửa hàng

Giải quyết sự cố và khiếu nại của khách hàng

Quản lý tuyển dụng và các vấn đề liên quan tới nhân sự

Kiểm soát tác phong/ thái độ phục vụ khách hàng và kỹ năng của nhân viên

Đào tạo hội nhập cho nhân viên mới

Đào tạo về thương hiệu và các chuyên môn cần thiết cho nhân viên

Đánh giá kết quả công việc và năng lực của nhân viên trong cửa hàng định kỳ

Kiểm soát việc đặt hàng nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, tài sản theo định kỳ

Quản lý hàng hóa, tài sản sử dụng trong cửa hàng, đảm bảo quán luôn đạt tiêu chuẩn về mỹ quan và trong tình trạng hoạt động tốt

Kiểm soát tốt các khoản chi phí hoạt động của cửa hàng ở mức tối thiểu, chịu trách nhiệm giải trình các khoản chi, các khoản đề xuất cho hoạt động của cửa hàng

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có ít nhất 2 năm kinh nghiệm vị trí Store Manager tại chuỗi coffee

Có kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt

Có kỹ năng vi tính văn phòng: Word, Excel, PowerPoint

Có khả năng làm việc dưới áp lực cao và xử lý tình huống linh hoạt

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm cao trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH TMDV THE BANNED COFFEE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng từ: 7tr-10tr +% hoa hồng (sẽ trao đổi khi phỏng vấn)

BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật

Thưởng theo hiệu quả kinh doanh của cửa hàng

Được đào tạo để nâng cao kỹ năng quản lý và chuyên môn

Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn trong công ty

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TMDV THE BANNED COFFEE

