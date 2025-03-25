Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH TMDV THE BANNED COFFEE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH TMDV THE BANNED COFFEE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH TMDV THE BANNED COFFEE
Ngày đăng tuyển: 25/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/04/2025
CÔNG TY TNHH TMDV THE BANNED COFFEE

Quản lý Cửa hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại CÔNG TY TNHH TMDV THE BANNED COFFEE

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Công Viên Lê Lai, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. HCM, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Quản lý doanh thu cửa hàng, đảm bảo doanh thu luôn đạt được mục tiêu đặt ra
Quản lý chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ trong cửa hàng
Xây dựng kế hoạch hoạt động tháng, tuần cho bộ phận nhà hàng và tổ chức thực hiện. Triển khai và giám sát thực hiện các hoạt động tại cửa hàng
Giải quyết sự cố và khiếu nại của khách hàng
Quản lý tuyển dụng và các vấn đề liên quan tới nhân sự
Kiểm soát tác phong/ thái độ phục vụ khách hàng và kỹ năng của nhân viên
Đào tạo hội nhập cho nhân viên mới
Đào tạo về thương hiệu và các chuyên môn cần thiết cho nhân viên
Đánh giá kết quả công việc và năng lực của nhân viên trong cửa hàng định kỳ
Kiểm soát việc đặt hàng nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, tài sản theo định kỳ
Quản lý hàng hóa, tài sản sử dụng trong cửa hàng, đảm bảo quán luôn đạt tiêu chuẩn về mỹ quan và trong tình trạng hoạt động tốt
Kiểm soát tốt các khoản chi phí hoạt động của cửa hàng ở mức tối thiểu, chịu trách nhiệm giải trình các khoản chi, các khoản đề xuất cho hoạt động của cửa hàng

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có ít nhất 2 năm kinh nghiệm vị trí Store Manager tại chuỗi coffee
Có kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt
Có kỹ năng vi tính văn phòng: Word, Excel, PowerPoint
Có khả năng làm việc dưới áp lực cao và xử lý tình huống linh hoạt
Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm cao trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH TMDV THE BANNED COFFEE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng từ: 7tr-10tr +% hoa hồng (sẽ trao đổi khi phỏng vấn)
BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Thưởng theo hiệu quả kinh doanh của cửa hàng
Được đào tạo để nâng cao kỹ năng quản lý và chuyên môn
Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn trong công ty
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TMDV THE BANNED COFFEE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TMDV THE BANNED COFFEE

CÔNG TY TNHH TMDV THE BANNED COFFEE

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 108-110-112 Bàu Cát Phường 14 Quận Tân Bình, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

