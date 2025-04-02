Tuyển Quản lý Cửa hàng Hộ kinh doanh Green Coffee & Tea làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Quản lý Cửa hàng Hộ kinh doanh Green Coffee & Tea làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Hộ kinh doanh Green Coffee & Tea
Ngày đăng tuyển: 02/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/05/2025
Hộ kinh doanh Green Coffee & Tea

Quản lý Cửa hàng

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại Hộ kinh doanh Green Coffee & Tea

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 130 Đường số 65, Tân Phong, Quận 7;, Quận 7, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm quản lý nhân viên, đào tạo, đánh giá và phát triển nhân sự; dịch vụ khách hàng, các vấn đề liên quan đến VSATTP, vận hành cửa hàng.
Quan sát, hướng dẫn và đảm bảo nhân viên thực hiện các công việc theo đúng quy trình và tiêu chuẩn của cửa hàng.
Đảm bảo lịch làm nhân viên theo ca làm việc.
Kiểm soát hàng tồn kho, đặt hàng, quản lý nhập xuất hàng hóa.
Chịu trách nhiệm về chi tiết công việc: công tác vệ sinh; công tác bán hàng và phục vụ; quản lý nguyên vật liệu; cơ sở vật chất; chi phí liên quan đến cửa hàng.
Báo cáo doanh thu, tồn kho, hoạt động kinh doanh theo định kỳ.
Phối hợp với các bộ phận khác để thực hiện công việc.
Lên kế hoạch làm việc tuần và gửi báo cáo cho Quản lý trực tiếp.
Có trách nhiệm đối với tất cả hoạt động của cửa hàng trong giờ hoạt động kinh doanh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ tối thiểu Trung cấp hoặc đã có kinh nghiệm ít nhất 01 năm làm việc tại vị trí tương đương, kinh nghiệm làm việc tại các hệ thống chuỗi cửa hàng F&B từ 2-3 năm trở lên.
Nam/nữ từ 25 đến 30 tuổi.
Biết sử dụng vi tính văn phòng (Word, Excel, PowerPoint...)
Năng lực quản lý, hoạt bát, nhanh nhẹn.
Tự tin giao tiếp với khách hàng, xử lý tốt các thắc mắc, có kỹ năng tư vấn, bán hàng.
Giao tiếp tiếng anh cơ bản.
Có khả năng phân tích và nhận định được tình hình bán hàng.

Tại Hộ kinh doanh Green Coffee & Tea Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận + Thưởng doanh thu.
Được tham gia BHXH, BHYT.
Được đào tạo nghiệp vụ.
Được hưởng các chế độ khác theo Luật định.
Ưu đãi nước uống Bamos.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ kinh doanh Green Coffee & Tea

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Hộ kinh doanh Green Coffee & Tea

Hộ kinh doanh Green Coffee & Tea

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: B67-68 Đường số 3, khu dân cư Kim Sơn, phường Tân Phong, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

