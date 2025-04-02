Tuyển Quản lý Cửa hàng Hộ kinh doanh Green Coffee & Tea làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 130 Đường số 65, Tân Phong, Quận 7;, Quận 7, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm quản lý nhân viên, đào tạo, đánh giá và phát triển nhân sự; dịch vụ khách hàng, các vấn đề liên quan đến VSATTP, vận hành cửa hàng.

Quan sát, hướng dẫn và đảm bảo nhân viên thực hiện các công việc theo đúng quy trình và tiêu chuẩn của cửa hàng.

Đảm bảo lịch làm nhân viên theo ca làm việc.

Kiểm soát hàng tồn kho, đặt hàng, quản lý nhập xuất hàng hóa.

Chịu trách nhiệm về chi tiết công việc: công tác vệ sinh; công tác bán hàng và phục vụ; quản lý nguyên vật liệu; cơ sở vật chất; chi phí liên quan đến cửa hàng.

Báo cáo doanh thu, tồn kho, hoạt động kinh doanh theo định kỳ.

Phối hợp với các bộ phận khác để thực hiện công việc.

Lên kế hoạch làm việc tuần và gửi báo cáo cho Quản lý trực tiếp.

Có trách nhiệm đối với tất cả hoạt động của cửa hàng trong giờ hoạt động kinh doanh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ tối thiểu Trung cấp hoặc đã có kinh nghiệm ít nhất 01 năm làm việc tại vị trí tương đương, kinh nghiệm làm việc tại các hệ thống chuỗi cửa hàng F&B từ 2-3 năm trở lên.

Nam/nữ từ 25 đến 30 tuổi.

Biết sử dụng vi tính văn phòng (Word, Excel, PowerPoint...)

Năng lực quản lý, hoạt bát, nhanh nhẹn.

Tự tin giao tiếp với khách hàng, xử lý tốt các thắc mắc, có kỹ năng tư vấn, bán hàng.

Giao tiếp tiếng anh cơ bản.

Có khả năng phân tích và nhận định được tình hình bán hàng.

Tại Hộ kinh doanh Green Coffee & Tea Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận + Thưởng doanh thu.

Được tham gia BHXH, BHYT.

Được đào tạo nghiệp vụ.

Được hưởng các chế độ khác theo Luật định.

Ưu đãi nước uống Bamos.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ kinh doanh Green Coffee & Tea

