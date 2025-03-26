Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 683A Âu Cơ, Tân Phú, TP.HCM, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Quản lý và chịu trách nhiệm về hàng hóa, nhân sự trong cửa hàng.

Tuyển dụng và đào tạo nhân sự cửa hàng theo yêu cầu

Chịu trách nhiệm về hình ảnh trưng bày sản phẩm và tiêu chuẩn của cửa hàng

Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu doanh số cửa hàng

Quản lý chính về tiêu chuẩn dịch vụ, hình ảnh, tác phong tại cửa hàng phụ trách

Xử lý các vấn đề phát sinh như: Điện; nước; VPP; chế độ cho nhân viên của hàng; liên hệ địa phương đăng kí kê khai thuế

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên

Từ 2 năm kinh nghiện QLCH/ CHT, ưu tiên ứng viên trong ngành thời trang/ bán lẻ

Biết sử dụng các phần mềm MS Office, excel thành thạo

Thời gian làm việc: 8 tiếng/ ngày (ca xoay, không cố định ca) Ca sáng: 08h00 - 16h00 Ca chiều: 14h00 - 22h00

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng mức thu nhập bao gồm: Lương cơ bản + Lương doanh số + Thưởng KPI quý + Thưởng năm theo kết quả kinh doanh

Phép năm 12 ngày/năm

Được nhận các chế độ phúc lợi, đãi ngộ theo quy định (Thưởng thâm niên, Thưởng các ngày Lễ Tết, Voucher mua hàng nội bộ,...)

Được xét tăng lương định kỳ 1 lần/ năm dựa trên đánh giá KPI, ASK, 360 độ

Được tham gia đóng bảo hiểm ngay sau thời gian thử việc

Được làm việc trong môi trường tôn trọng và phát triển con người

Được tham gia các chương trình đào tạo, phát triển năng lực chuyên môn

Được tham gia các hoạt động gắn kết, phát triển văn hóa doanh nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE

