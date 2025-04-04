Tuyển Quản lý Cửa hàng D\'ART CHOCOLATE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại D\'ART CHOCOLATE
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 55/4 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Quản lý số lượng hàng hóa (xuất nhập hàng)
Báo cáo doanh thu ngày và tháng (P&L)
Đảm bảo doanh số cửa hàng
Đào tạo đội ngũ nhân viên
Thiết lập và giữ quan hệ với khách hàng
Giám sát các kênh bán hàng
Một số công việc khác khi cấp trên yêu cầu
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
Tiếng anh giao tiếp
Có kinh nghiệm trong các nghành nghề dịch vụ đồ ăn/nước uống (F&B)
Biết tin học văn phòng
Sử dụng thành thạo các phần mềm thanh toán
Làm việc đội nhóm
Có chiến lược thúc đẩy doanh thu
Có sức khỏe
Giao tiếp tốt
Tại D\'ART CHOCOLATE Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng chế độ BHXH theo luật định.
Nghỉ phép năm, lễ tết theo quy định của nhà nước.
Du lịch cùng công ty….
Tuần nghỉ 1 ngày linh hoạt
Cách Thức Ứng Tuyển Tại D\'ART CHOCOLATE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
