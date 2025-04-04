Tuyển Quản lý Cửa hàng D\'ART CHOCOLATE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 55/4 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Quản lý số lượng hàng hóa (xuất nhập hàng)

Báo cáo doanh thu ngày và tháng (P&L)

Đảm bảo doanh số cửa hàng

Đào tạo đội ngũ nhân viên

Thiết lập và giữ quan hệ với khách hàng

Giám sát các kênh bán hàng

Một số công việc khác khi cấp trên yêu cầu

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

Tiếng anh giao tiếp

Có kinh nghiệm trong các nghành nghề dịch vụ đồ ăn/nước uống (F&B)

Biết tin học văn phòng

Sử dụng thành thạo các phần mềm thanh toán

Làm việc đội nhóm

Có chiến lược thúc đẩy doanh thu

Có sức khỏe

Giao tiếp tốt

Tại D\'ART CHOCOLATE Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng chế độ BHXH theo luật định.

Nghỉ phép năm, lễ tết theo quy định của nhà nước.

Du lịch cùng công ty….

Tuần nghỉ 1 ngày linh hoạt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại D\'ART CHOCOLATE

