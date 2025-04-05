Tuyển Quản lý Cửa hàng HỘ KINH DOANH CODEDECO PERFUME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng

Tư vấn bán hàng tại cửa hàng

Đóng hàng và gửi hàng online như shopee, lazada, tiktok

Vệ sinh cửa hàng sạch sẽ mỗi ngày

Quản lý cửa hàng

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm bán hàng

Có kỹ năng livestream

Trung thực, chăm chỉ và ngăn nắp

Khả năng làm việc độc lập

Ưu tiên nữ (18 - 30 tuổi)

Trao đổi rõ hơn khi phỏng vấn

Tại HỘ KINH DOANH CODEDECO PERFUME Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng doanh số

Phụ cấp chuyên cần, cơm, xăng xe

Làm việc thoải mái

Tạo điều kiện tự kiếm thêm thu nhập khi bán tại cửa hàng

Mức lương từ 7.000.000 - 10.000.000 VNĐ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH CODEDECO PERFUME

