Tuyển Quản lý Cửa hàng HỘ KINH DOANH CODEDECO PERFUME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

HỘ KINH DOANH CODEDECO PERFUME
Ngày đăng tuyển: 05/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/05/2025
Quản lý Cửa hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại HỘ KINH DOANH CODEDECO PERFUME

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Tư vấn bán hàng tại cửa hàng
Đóng hàng và gửi hàng online như shopee, lazada, tiktok
Vệ sinh cửa hàng sạch sẽ mỗi ngày
Quản lý cửa hàng

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm bán hàng
Có kỹ năng livestream
Trung thực, chăm chỉ và ngăn nắp
Khả năng làm việc độc lập
Ưu tiên nữ (18 - 30 tuổi)
Trao đổi rõ hơn khi phỏng vấn

Tại HỘ KINH DOANH CODEDECO PERFUME Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng doanh số
Phụ cấp chuyên cần, cơm, xăng xe
Làm việc thoải mái
Tạo điều kiện tự kiếm thêm thu nhập khi bán tại cửa hàng
Mức lương từ 7.000.000 - 10.000.000 VNĐ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH CODEDECO PERFUME

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

HỘ KINH DOANH CODEDECO PERFUME

HỘ KINH DOANH CODEDECO PERFUME

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 55 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường 1, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

