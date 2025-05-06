Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty TNHH Routine Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 523A Quang Trung, Phường 10, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Giám sát hoạt động kinh doanh hàng ngày.

Đảm bảo hàng hóa luôn đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Đề xuất các chương trình cải thiện doanh thu.

Xử lý tình huống phát sinh với khách hàng.

Giao hàng online theo quy trình.

Hỗ trợ bán hàng, sắp xếp hàng hóa, vệ sinh cửa hàng.

Thực hiện báo cáo định kỳ theo kế hoạch.

Kiểm tra, quản lý xuất - nhập - tồn hàng hóa.

Trưng bày đúng quy chuẩn, đảm bảo đầy đủ mẫu mã, kích thước.

Sắp xếp kho hàng khoa học.

Bảo quản hàng hóa sạch đẹp, đảm bảo giá trị sản phẩm.

Đảm bảo nhân viên tuân thủ quy trình bán hàng.

Hỗ trợ tư vấn khách hàng hiệu quả.

Hướng dẫn xử lý khiếu nại, tình huống mua hàng.

Ghi nhận và đề xuất cải thiện từ phản hồi khách hàng.

Theo dõi và đánh giá hiệu quả chương trình Marketing.

Đề xuất các chương trình MKT tăng doanh thu.

Đảm bảo khách hàng được cấp thẻ thành viên và hiểu rõ ưu đãi.

Sắp xếp lịch làm việc và ca trực hợp lý.

Phân công công việc hàng ngày.

Giám sát, đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên.

Theo dõi, báo cáo khi có hư hỏng hoặc cần mua mới.

Sắp xếp trang thiết bị gọn gàng, đảm bảo an toàn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành: Marketing, Quản trị kinh doanh, Quản trị nhân lực hoặc các ngành liên quan.

Tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ hoặc vị trí tương đương.

Kiến thức cơ bản về quản lý bán lẻ, hàng hóa, chăm sóc khách hàng.

Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Giao tiếp tiếng Anh cơ bản là một lợi thế.

Kỹ năng làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, quản lý thời gian và phân công công việc.

Tinh thần trách nhiệm, chủ động, nhiệt huyết và tư duy tích cực.

Tại Công ty TNHH Routine Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh theo năng lực và kết quả công việc.

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật.

Được đào tạo kỹ năng quản lý, phát triển đội nhóm, lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Tham gia các chương trình phúc lợi: sinh nhật, du lịch, thưởng lễ tết...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Routine Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin