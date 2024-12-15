Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH BLUEPEACH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 47A Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

- Quản lý đội ngũ nhân viên bán hàng (nề nếp, tác phong làm việc, cách tư vấn bán hàng)

- Huấn luyện kỹ năng, quy trình làm việc cho nhân viên

- Giám sát, quản lý các quy trình bán hàng

- Kiểm soát hàng hóa, tài sản

- Đảm bảo vệ sinh, thẩm mĩ cửa hàng

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam Nữ trong độ tuổi 24 - 28 tuổi

- Tốt nghiệp các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Thương mại, Marketing... hoặc các ngành liên quan

- Có kinh nghiệm tối thiểu từ 01 năm ở vị trí tương đương

- Trung thực, kỷ luật cao

- Trách nhiệm, tinh thần tự giác cao độ

Tại CÔNG TY TNHH BLUEPEACH Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập dao đông từ 9 - 15 triệu (lương + thưởng + phụ cấp)

- Thu nhập thỏa thuận tương xứng năng lực

- Ưu đãi khi mua trang sức công ty

- Được đào tạo, trau dồi thêm kiến thức phục vụ cho công việc

- Môi trường trẻ, năng động, thân thiện và nhiệt tình

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BLUEPEACH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.