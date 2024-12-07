Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH SYBSY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

1. Quản lý cửa hàng, hàng hoá:

- Quản lý và bảo quản tất cả các tài sản tại store như hàng hoá và các thiết bị. Chịu

trách nhiệm về vệ sinh trong cửa hàng.

- Quản lý cửa hàng, phối hợp với kế toán kiểm kê định kỳ hàng hóa tại cửa hàng.

2. Quản lý nhân viên bán hàng:CÔNG TY TNHH SYBSY

- Quản lý cửa hàng có thể xếp lịch làm việc cho nhân viên, kiểm tra giờ giấc, giám

sát công việc của nhân viên bán hàng do mình phụ trách.

- Đào tạo và huấn luyện nhân viên các kiến thức và kỹ năng cần thiết.

3. Theo dõi, giám sát tình hình bán hàng, đảm bảo doanh số đề ra.

- Trực tiếp tham gia vào công tác bán hàng offline và online tại cửa hàng (tham gia

các buổi livestream tại FB, tiktok, insta...cùng nhân viên)

- Nắm được doanh thu bán hàng hằng ngày, các mã hàng bán được, những mã

không bán được, lý do không bán được hàng.

- Kiểm tra cách trưng bày hàng hóa, thường xuyên thay đổi để tìm ra cách trưng

bày bán được hàng nhất.

- Biết được nguyên nhân khi có tăng giảm doanh số bán hàng đột biến.

4. Quản lý hoạt động chăm sóc khách hàng, phát triển quan hệ khách hàng.

- Vận hành các kênh kết nối khách hàng. (Social Media / Zalo /...)

- Lên chương trình tri ân, chăm sóc khách hàng.

- Lên ý tưởng, trực tiếp thực hiện các content truyền thông trên social chung.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: từ 23 - 33 tuổi.

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm sale leader; cửa hàng trưởng/quản lý cửa hàng (ưu tiên lĩnh vực Fashion, Beauty, sale BĐS, Bảo hiểm...)

- Ưu tiên kĩ năng tổ chức Private Event, show trình diễn thời trang,...

- Nhạy bén, nhanh nhẹn nắm bắt tâm lí khách hàng và có khả năng ‘truyền lửa’ cho nhân viên.

Tại CÔNG TY TNHH SYBSY Thì Được Hưởng Những Gì

- Phát triển lên các vị trí cấp cao sau 1-2 năm (tăng lương rõ ràng: định kỳ 6 - 12 tháng/lần).

- Coi trọng việc tạo ra giá trị và trải nghiệm của khách hàng không kém phần lợi nhuận thu được. Được trao quyền theo đúng khả năng của chính bạn.

- Được làm việc trong môi trường thời trang chuyên nghiệp trong phân khúc luxury

brand nhưng không kém phần trẻ trung, năng động: đồng nghiệp support, "sếp" sẵn sàng lắng nghe, nơi cá tính luôn được tôn trọng và mọi ý kiến đưa ra dù "điên rồ" cũng sẽ được xem xét để thực hiện.

- Và hơn hết SYBSY là nơi để bạn Xây dựng 1 sự nghiệp ý nghĩa khi đóng góp

trực tiếp vào các dự án thuộc hệ sinh thái thời trang tại Việt Nam, sáng tạo dựa

trên nguồn lực Việt Nam.

- Quà + lương thưởng Lễ Tết các dịp quan trọng trong năm.

- Đóng BHXH + BHYT khi kí hợp đồng chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SYBSY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin