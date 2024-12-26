Tuyển Quản lý Cửa hàng Công Ty Cổ Phần Café Katinat Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Quản lý Cửa hàng Công Ty Cổ Phần Café Katinat Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Café Katinat Pro Company
Ngày đăng tuyển: 26/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/01/2025
Công Ty Cổ Phần Café Katinat Pro Company

Quản lý Cửa hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại Công Ty Cổ Phần Café Katinat Pro Company

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Đông ...và 1 địa điểm khác, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Nắm được các chỉ số vận hành COGs, COL,...
Chịu trách nhiệm quản lý, giám sát toàn bộ hoạt động của cửa hàng :
Phân bổ vị trí công việc, sắp xếp lịch/ca làm việc, kiểm tra và đánh giá thường xuyên kỹ năng, thái độ của nhân viên,...
Quản lý hàng hóa, quản lý khách hàng, quản lý doanh thu
Giải quyết và xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình cửa hàng hoạt động.
Theo dõi doanh số, doanh thu bán hàng hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng.Lên kế hoạch chi tiết thúc đẩy doanh số cho sản phẩm.
Báo cáo số lượng hàng hóa tồn kho, hàng hóa lỗi, hỏng. Kiểm soát kỹ lưỡng hàng hóa, tài sản của cửa hàng tránh gây thâm hụt ngân sách.
Đảm bảo vệ sinh, thẩm mỹ cho cửa hàng
Các công việc khác được giao

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính/ Độ tuổi/ Ngoại hình/ Sức khỏe: Nam/Nữ, từ 18-30 tuổi.
Kinh nghiệm liên quan đến vị trí: Kinh nghiệm từ 2-3 năm vị trí tương đương trong ngành F&B.
Phẩm chất cá nhân/thái độ làm việc: Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi.
Các kỹ năng cơ bản: Chịu được áp lực cao trong công việc. Nhiệt tình và trách nhiệm.
Các kỹ năng/yêu cầu bổ sung khác (ngoại ngữ, kỹ thuật,...): Kỹ năng tin học cơ bản: Word, Excel,..

Tại Công Ty Cổ Phần Café Katinat Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng các chế độ BHXH, chính sách theo luật lao động và chế độ riêng của công ty.
Hỗ trợ ăn trưa tại công ty.
Hưởng ưu đãi khi mua sản phẩm tại công ty, voucher, mã nội bộ dành riêng cho nhân viên hệ thống

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Café Katinat Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Café Katinat Pro Company

Công Ty Cổ Phần Café Katinat Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 1 Lý Văn Phức, Phường Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

