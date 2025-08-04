Tuyển Product Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Product Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
- Hồ Chí Minh: 170E Phan Đăng Lưu, P.3, Q. Phú Nhuận, TP. HCM
Mô Tả Công Việc Product Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Purpose of the Role
Quản lý sự lưu thông hàng hóa thông qua việc dự báo lập kế hoạch nhu cầu, điều phối hàng hóa trong hệ thống
Kiểm soát hàng tồn kho, tỷ lệ đáp ứng
Đảm bảo thời gian giao hàng kịp thời theo kế hoạch / nhu cầu của các chi nhánh
Responsibilities
Kiểm soát hoạt động dự báo
Kiểm soát các kết quả dự báo để xây dựng thành các chỉ tiêu, các thông số hoạt động hoặc kinh doanh.
Dự báo được các rủi ro (về thị trường … khi phân tích xu hướng theo tháng/quý/ năm và khu vực).
Định hướng đội ngũ dự báo kiểm soát mô hình dự báo, cải tiến nhằm nâng cao độ tin cậy của dự báo
Lập kế hoạch & kiểm soát việc điều phối hàng hóa cho hệ thống
Quản lý và cân đối quá trình lập kế hoạch điều phối hàng hoá cho toàn hệ thống
Kiểm soát hàng tồn kho, vòng quay hàng tồn kho
Đề xuất kế hoạch điều chuyển hàng hóa ngoài hệ thống nhằm tối ưu hóa tồn kho
Lập kế hoạch & kiểm soát tiến độ hàng hóa xuống hệ thống
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN Thì Được Hưởng Những Gì
