Tuyển Product Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Purpose of the Role

Quản lý sự lưu thông hàng hóa thông qua việc dự báo lập kế hoạch nhu cầu, điều phối hàng hóa trong hệ thống

Kiểm soát hàng tồn kho, tỷ lệ đáp ứng

Đảm bảo thời gian giao hàng kịp thời theo kế hoạch / nhu cầu của các chi nhánh

Responsibilities

Kiểm soát hoạt động dự báo

Kiểm soát các kết quả dự báo để xây dựng thành các chỉ tiêu, các thông số hoạt động hoặc kinh doanh.

Dự báo được các rủi ro (về thị trường … khi phân tích xu hướng theo tháng/quý/ năm và khu vực).

Định hướng đội ngũ dự báo kiểm soát mô hình dự báo, cải tiến nhằm nâng cao độ tin cậy của dự báo

Lập kế hoạch & kiểm soát việc điều phối hàng hóa cho hệ thống

Quản lý và cân đối quá trình lập kế hoạch điều phối hàng hoá cho toàn hệ thống

Kiểm soát hàng tồn kho, vòng quay hàng tồn kho

Đề xuất kế hoạch điều chuyển hàng hóa ngoài hệ thống nhằm tối ưu hóa tồn kho

Lập kế hoạch & kiểm soát tiến độ hàng hóa xuống hệ thống