Tuyển Trình dược viên Công Ty CP Đào Tạo và Tư Vấn Thương Hiệu SMARTI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Công Ty CP Đào Tạo và Tư Vấn Thương Hiệu SMARTI
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/12/2024
Công Ty CP Đào Tạo và Tư Vấn Thương Hiệu SMARTI

Trình dược viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại Công Ty CP Đào Tạo và Tư Vấn Thương Hiệu SMARTI

Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 127/30 Bình Lợi, P13, Bình Thạnh, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Phụ trách doanh số bán hàng do công ty đề ra
Tuyển dụng nhân sự, đào tạo đội ngũ kinh doanh để đạt doanh số.
Tìm kiếm, khai thác và phát triển khách hàng mới.
Xây dựng hệ thống kinh doanh và định hướng phát triển dịch vụ sản phẩm.
Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho cấp trên.
Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm/dịch vụ.
Tham gia vào quá trình đào tạo và phát triển đội ngũ kinh doanh, xây dựng hệ thống.
Tham gia quá trình đào tạo hàng tuần cho Sales, hướng dẫn bán hàng và tìm kiếm khách hàng.
Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo quá trình bán hàng diễn ra suôn sẻ.
Đạt được chỉ tiêu doanh số được giao.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 2 năm trong lĩnh vực kinh doanh, bán hàng.
Đam mê kiếm tiền là tiêu chí bắt buộc.
Không ngại khó.
Chịu được áp lực.
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có khả năng chịu áp lực công việc cao.
Có tinh thần trách nhiệm và cầu tiến.
Có phương tiện đi lại.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Sales GT, MKT

Tại Công Ty CP Đào Tạo và Tư Vấn Thương Hiệu SMARTI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, hấp dẫn theo năng lực.
Được phát huy khả năng trong ngành Sales.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Môi trường năng động, chuyên nghiệp.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Đào Tạo và Tư Vấn Thương Hiệu SMARTI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty CP Đào Tạo và Tư Vấn Thương Hiệu SMARTI

Công Ty CP Đào Tạo và Tư Vấn Thương Hiệu SMARTI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 127/30 Bình Lợi, P13, Quận Bình Thạnh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

