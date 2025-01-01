Tuyển Quản lý tài sản CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ GALAXY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 5, Lô E Tòa nhà Cộng Hòa Garden, 20 Cộng Hòa, Phường 12,, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Quản lý tài sản Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm soát và trực tiếp thực thi chiến lược thu hồi nợ qua điện thoại;

Quản lý, điều phối và giám sát hoạt động của nhóm Thu hồi nợ tại Hồ Chí Minh;

Đào tạo, hướng dẫn nhân viên trong nhóm về kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thu nợ hiệu quả;

Đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và quy trình nội bộ trong hoạt động Thu hồi nợ;

Phối hợp với các bộ phận liên quan để nâng cao hiệu quả thu hồi nợ;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Am hiểu về lĩnh vực Tín dụng, Xử lý/Thu hồi nợ;

Kinh nghiệm: tối thiểu 1 năm kinh nghiệm vị trí tương đương tại các lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng, Thu hồi nợ, Xử lý nợ, Tín dụng, Telesale;

Có khả năng lãnh đạo và quản lý tốt đội nhóm;

Khả năng chịu áp lực công việc cao và làm việc hiệu quả trong môi trường năng động;

Có Kiến thức về Luật pháp liên quan đến hoạt động Thu hồi nợ là một lợi thế;

Tại CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ GALAXY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm.

THU NHẬP HẤP DẪN LÊN ĐẾN 25 TRIỆU - 30 TRIỆU - Nhận full lương trong thời gian thử việc;

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN Theo quy định của pháp luật.

Cơ hội thăng tiến - xét duyệt thăng chức hàng năm

Thưởng contest Tháng/Qúy/Năm, thưởng theo kết quả kinh doanh của Công ty;

Được đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ, tái đào tạo thường xuyên;

Nhận 100% thu nhập trong 60 ngày thử việc;

12 ngày Phép/Năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ GALAXY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin