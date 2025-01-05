Tuyển Quản lý Công ty BHNT Chubblife Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu

Công ty BHNT Chubblife Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 05/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/02/2025
Công ty BHNT Chubblife Việt Nam

Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Công ty BHNT Chubblife Việt Nam

Mức lương
12 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Geleximco Building 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

Nghiên cứu sản phẩm của công ty, giới thiệu, chia sẻ sản phẩm đến khách hàng.
Tìm hiểu, lên kế hoạch, mở rộng nguồn khách hàng.
Tạo dựng, giám sát, quản lý nhân viên kinh doanh cấp dưới nhằm đạt được mục
tiêu kinh doanh đề ra.
Tham dự đầy đủ các khóa đào tạo kỹ năng căn bản và chuyên sâu.
Tham dự các buổi họp và báo cáo kết quả hoạt động theo định kỳ.
Đàm phán, ký kết hợp đồng, chăm sóc và hỗ trợ khách hàng.

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm làm việc ít nhất 1 năm trở lên với vị trí tương đương
Tốt nghiệp trình độ Đại học hoặc Cao Đẳng
Kỹ năng Tin học văn phòng và Tiếng Anh cơ bản.
Kỹ năng quản lý và phát triển đội nhóm.
Kỹ năng giao tiếp tốt.
Độ tuổi: 23 tuổi trở lên

Tại Công ty BHNT Chubblife Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Có lộ trình thăng tiến rõ ràng để phát triển bản thân.
Đảm bảo về chính sách lương thưởng và mức chi trả hoa hồng hấp dẫn.
Công ty sẵn sàng đầu tư đào tạo đội ngũ bạn dẫn dắt
Nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ các đội ngũ và phòng ban khác.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung.
Văn phòng làm việc chuẩn 6 sao.
Tham dự các khóa đào tạo kỹ năng chuyên môn của công ty.
Được tham gia vào các buổi Team building và sự kiện lớn trong năm do công ty tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty BHNT Chubblife Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty BHNT Chubblife Việt Nam

Công ty BHNT Chubblife Việt Nam

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng S, The Artemis, số 3 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

