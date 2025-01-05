Tuyển Quản lý Công ty BHNT Chubblife Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu

Mức lương 12 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Geleximco Building 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

Nghiên cứu sản phẩm của công ty, giới thiệu, chia sẻ sản phẩm đến khách hàng.

Tìm hiểu, lên kế hoạch, mở rộng nguồn khách hàng.

Tạo dựng, giám sát, quản lý nhân viên kinh doanh cấp dưới nhằm đạt được mục

tiêu kinh doanh đề ra.

Tham dự đầy đủ các khóa đào tạo kỹ năng căn bản và chuyên sâu.

Tham dự các buổi họp và báo cáo kết quả hoạt động theo định kỳ.

Đàm phán, ký kết hợp đồng, chăm sóc và hỗ trợ khách hàng.

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm làm việc ít nhất 1 năm trở lên với vị trí tương đương

Tốt nghiệp trình độ Đại học hoặc Cao Đẳng

Kỹ năng Tin học văn phòng và Tiếng Anh cơ bản.

Kỹ năng quản lý và phát triển đội nhóm.

Kỹ năng giao tiếp tốt.

Độ tuổi: 23 tuổi trở lên

Tại Công ty BHNT Chubblife Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Có lộ trình thăng tiến rõ ràng để phát triển bản thân.

Đảm bảo về chính sách lương thưởng và mức chi trả hoa hồng hấp dẫn.

Công ty sẵn sàng đầu tư đào tạo đội ngũ bạn dẫn dắt

Nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ các đội ngũ và phòng ban khác.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung.

Văn phòng làm việc chuẩn 6 sao.

Tham dự các khóa đào tạo kỹ năng chuyên môn của công ty.

Được tham gia vào các buổi Team building và sự kiện lớn trong năm do công ty tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty BHNT Chubblife Việt Nam

