Tuyển Quản lý HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC DR TẬN TÂM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC DR TẬN TÂM
- Hà Nội: Melinh Plaza, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Đảm bảo hoạt động kinh doanh.
Đào tạo, quản lý, giám sát và đánh giá nhân sự
Phối hợp và tham gia tuyển dụng nhân sự và đánh giá đầu vào về kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm theo yêu cầu tuyển dụng
Tham gia đào tạo trực tiếp về kiến thức và kỹ năng chuyên môn theo chuyên ngành được giao. Tham gia đánh giá nhân sự định kỳ hoặc lập báo cáo đột xuất khi cần thiết.
Chủ động rà soát, đánh giá và đề xuất các giải pháp cải tiến để nâng cao hiệu quả công việc và chất lượng dịch vụ.
Luôn duy trì các tiêu chuẩn cao.
Quản lý Sức khỏe và An toàn
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chủ động và có trách nhiệm với công việc
Hiểu biết về digital mkt, telesale
Yêu thích lĩnh vực chăm sóc sức khỏe
Tại HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC DR TẬN TÂM Thì Được Hưởng Những Gì
Được đề xuất tăng lương định kỳ hoặc khi hoàn thành tốt công việc.
Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Pháp luật hiện hành.
Được làm việc trong môi trường năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến.
Được tham gia các hoạt động, chương trình, teambuilding, du lịch hàng năm do Công ty tổ chức và các chế độ hấp dẫn khác.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC DR TẬN TÂM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
