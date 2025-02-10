Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 22 Thành Công, Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Tổ chức thực hiện các quy trình Kiểm tra đánh giá năng lực đầu vào, xếp lớp cho học viên
Chăm sóc, quản lý học viên trong quá trình học tập
Theo dõi học phí và thông báo thông tin học phí hàng tháng cho học viên
Phối hợp với giáo viên nắm bắt chất lượng đào tạo của lớp học, thường xuyên tương tác với phụ huynh
Hỗ trợ tư vấn tuyển sinh các lớp THCS 6-9
Thực hiện các công việc khác theo phân công của Tổng Giám đốc.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên đã từng quản lý trung tâm, hoặc quản lý học sinh, sinh viên,...
Kỹ năng tư vấn, giao tiếp, giải quyết vấn đề tốt.
Chịu được áp lực cao, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc, ngoại hình ưa nhìn.
Có laptop cá nhân.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA Thì Được Hưởng Những Gì
Tổng thu nhập: 8-10 triệu/tháng
Được phát triển rèn luyện tư duy và năng lực quản lý, lãnh đạo.
Được thăng tiến nhanh theo năng lực làm việc
Nghỉ 4 ngày/tháng
Thưởng nóng/thưởng lễ tết/thưởng KPI,...
Được hưởng đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, du lịch nghỉ mát, teambuilding và nhiều phúc lợi khác.
Môi trường làm việc năng động, khuyến khích sáng tạo và phát triển bản thân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA
