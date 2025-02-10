Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 22 Thành Công, Ba Đình, Quận Ba Đình

Tổ chức thực hiện các quy trình Kiểm tra đánh giá năng lực đầu vào, xếp lớp cho học viên

Chăm sóc, quản lý học viên trong quá trình học tập

Theo dõi học phí và thông báo thông tin học phí hàng tháng cho học viên

Phối hợp với giáo viên nắm bắt chất lượng đào tạo của lớp học, thường xuyên tương tác với phụ huynh

Hỗ trợ tư vấn tuyển sinh các lớp THCS 6-9

Thực hiện các công việc khác theo phân công của Tổng Giám đốc.

Ưu tiên ứng viên đã từng quản lý trung tâm, hoặc quản lý học sinh, sinh viên,...

Kỹ năng tư vấn, giao tiếp, giải quyết vấn đề tốt.

Chịu được áp lực cao, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc, ngoại hình ưa nhìn.

Có laptop cá nhân.

Tổng thu nhập: 8-10 triệu/tháng

Được phát triển rèn luyện tư duy và năng lực quản lý, lãnh đạo.

Được thăng tiến nhanh theo năng lực làm việc

Nghỉ 4 ngày/tháng

Thưởng nóng/thưởng lễ tết/thưởng KPI,...

Được hưởng đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, du lịch nghỉ mát, teambuilding và nhiều phúc lợi khác.

Môi trường làm việc năng động, khuyến khích sáng tạo và phát triển bản thân.

