Tuyển Quản lý Alphanam Group Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Alphanam Group Pro Company
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Alphanam Group Pro Company

Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 108 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Quản lý & kiểm soát tổng thể dự án, xây dựng kế hoạch triển khai thiết kế phù hợp với tiến độ tổng thể của dự án. Tham gia điều chỉnh tiến độ thiết kế cục bộ để phục vụ công tác thi công thực tế tại các dự án theo chỉ đạo của lãnh đạo.
Triển khai & kiểm soát tổng thể công tác quản lý thiết kế, chủ trì xử lý việc điều chỉnh phạm vi công việc, tiến độ thực hiện, phát sinh chi phí của các đơn vị tư vấn thiết kế. Trình và xin ý kiến lãnh đão các phần việc phát sinh và căn cứ để thanh quyết toán.
Đánh giá tiến độ thiết kế, kiểm tra sự đồng bộ của giải pháp thiết kế với các bộ môn như kết cấu, quy hoạch, hạ tầng, cơ - điện, nội thất, cảnh quan. Góp ý, phản biện về hồ sơ bản vẽ thiết kế cơ sở, hồ sơ bản vẽ kỹ thuật.
Rà soát tất cả hồ sơ phát hành bao gồm: nhiệm vụ thiết kế, hồ sơ thiết kế các bước phục vụ pháp lý, thẩm tra, thẩm định, đấu thầu và thi công xây dựng đảm bảo phù hợp tổng thể dự án.
Chủ động liên hệ làm việc với các nhà thầu tư vấn thiết kế để bổ sung, điều chỉnh các chi tiết còn thiếu trong bản vẽ thiết kế để làm rõ cho nhà thầu thi công đúng ý tưởng thiết kế. Xây dựng và cung cấp hồ sơ thiết kế cho Phòng cung ứng lập hồ sơ thầu cho các gói thầu liên quan đến thiết kế.
QLTK Kiến trúc bao gồm: Kiến trúc, kết cấu, quy hoạch, hạ tầng, MEPF, nội thất, cảnh quan, bếp, công nghệ, XLNT, mặt dựng công trình, kiểm tra thuyết minh và sơ đồ nguyên lý cho phù hợp bản vẽ và tính toán.
Hỗ trợ triển khai thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục công trình tạm, vừa và nhỏ không đòi hỏi tính pháp lý. Mời, lựa chọn, thương thảo hợp đồng với các nhà thầu về tư vấn thiết kế.
Kiểm tra, kiểm soát tiến độ thiết kế, thẩm định chất lượng thiết kế các dự án, có các ý kiến chuyên môn và đề xuất. Phối hợp với các ban điều hành dự án để xử lý hiện trường.
Rà soát và kiểm soát ngân sách thiết kế, tránh các chi phí phát sinh xảy ra trong quá trình triển khai thiết kế. Rà soát tất cả hồ sơ phát hành bao gồm: nhiệm vụ thiết kế, hồ sơ thiết kế các bước phục vụ pháp lý, thẩm tra, thẩm định, đấu thầu và thi công xây dựng đảm bảo phù hợp tổng thể dự án.
Chủ trì phối hợp làm việc trực tiếp với các bên liên quan, cung cấp hồ sơ thiết kế, giải thích những yêu cầu cần làm rõ trên hồ sơ. Xử lý các vướng mắc thiết kế khi dự án đang triển khai thi công.
Điều phối các bộ môn, pháp lý dự án lập hồ sơ đấu thầu, xin giấy phép xây dựng, PCCC. Phối hợp với các bộ phận liên quan đánh giá chất lượng các gói thầu hạng mục.
Lập và triển khai các bản vẽ thiết kế khi có yêu cầu. Có thể bóc khối lượng và thống kê vật tư. Đề tay chi tiết phối hợp các bộ môn.
Khả năng giải quyết vấn đề, khả năng phân tích và định lượng, phát hiện hoặc cảnh báo các xung đột. Soát xét các hồ sơ mời thầu, shopdrawing, biện pháp thi công liên quan đến hạng mục.
Thiết kế và vẽ trực tiếp (Có thể chiếm 20-30% khối lượng công việc tùy thời điểm)

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn, trình độ chuyên môn
Đại học chuyên ngành Kiến trúc, Quy hoạch
Kinh nghiệm làm việc
Khả năng làm việc độc lập và phối hợp với các bộ phận liên quan để đạt hiệu quả công việc cao.
Kỹ năng lãnh đạo, giám sát và quản lý tiến độ công việc.
Nhiệt tình, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm cao và chịu được áp lực công việc.
Kiến thức chuyên môn
Có chứng chỉ hành nghề thiết kế
Nắm được các Quy chuẩn và Tiêu chuẩn hiện hành
Kỹ năng thiết yếu cho công việc: Tư duy thiết kế tốt, Tư duy quản lý dự án tốt.
Kỹ năng thiết yếu cho công việc:
Ngoại ngữ:Tiếng Anh đọc hiểu tài liệu chuyên ngành, khả năng giao tiếp, họp đối tác nước ngoài tốt
Ngoại ngữ:
Tin học: Thành thạo tin học văn phòng và chuyên ngành Kiến trúc
Tin học:
Kỹ năng khác: Kỹ năng quản lý mục tiêu, thời gian và kiểm soát công việc
Kỹ năng khác:
Tiêu chuẩn khác: Tuân thủ kỷ luật.
Tiêu chuẩn khác:

Tại Alphanam Group Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Xem xét điều chỉnh lương 02 lần/năm.
Khen thưởng nhân viên xuất sắc quý/ năm
Được tham gia các chương trình Đào tạo phát triển nội bộ và bên ngoài Tập đoàn.
Được hưởng chính sách dịch vụ giá ưu đãi hoặc miễn phí trong chuỗi hệ thống khách sạn cao cấp của Alphanam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 47 Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

