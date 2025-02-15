Tuyển Quản lý Công ty TNHH Không Gian Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tam Hưng ( cách trung tâm Hà Đông khoảng 8km), Thanh Oai, Huyện Thanh Oai

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Quản lý điều hành phòng thi công;

Lập kế hoạch triển khai các dự án thi công của Công ty ký với Chủ Đầu tư

Thành lập các BCH cho các Công trình;

Giám sát điều phối các BCH

Kiểm soát chất lượng, tiến độ của các Công trình;

Duyệt các thầu phụ, tổ đội thi công để thực hiện các công trình.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học, trên đại học hệ chính quy, loại khá các trường Xây dựng, Kiến trúc, Giao thông, Thủy lợi.

Có kinh nghiệm 5 năm trở lên

Đã làm chỉ huy trưởng hoặc giám đốc ban quản lý dự án tại công trình cấp 2 trở lên.

Có kinh nghiệm lập kế hoạch, tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động trên nhiều công trường trong cùng thời điểm.

Có tư duy quản lý, tổ chức công việc khoa học, giải quyết vấn đề tốt.

Kỹ năng đọc và triển khai bản vẽ kỹ thuật tốt.

Sử dụng tốt các phần mềm Autocad, MS Word, MS Excel... và các phần mềm liên quan đến xây dựng.

Tại Công ty TNHH Không Gian Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 20- 25tr + thưởng theo hạn mức khoán Công ty

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội học hỏi cao.

Chế độ nghỉ phép, nghỉ, lễ theo Luật lao động

Chế độ BHXH theo quy định

Tham gia các hoạt động Teambuilding,du lịch hàng năm

Các quyền lợi khác theo quy định của Nhà nước và Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Không Gian Việt

