Tuyển Quản lý Công ty TNHH Không Gian Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Công ty TNHH Không Gian Việt
Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tam Hưng ( cách trung tâm Hà Đông khoảng 8km), Thanh Oai, Huyện Thanh Oai
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 20 - 25 Triệu
Quản lý điều hành phòng thi công;
Lập kế hoạch triển khai các dự án thi công của Công ty ký với Chủ Đầu tư
Thành lập các BCH cho các Công trình;
Giám sát điều phối các BCH
Kiểm soát chất lượng, tiến độ của các Công trình;
Duyệt các thầu phụ, tổ đội thi công để thực hiện các công trình.
Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học, trên đại học hệ chính quy, loại khá các trường Xây dựng, Kiến trúc, Giao thông, Thủy lợi.
Có kinh nghiệm 5 năm trở lên
Đã làm chỉ huy trưởng hoặc giám đốc ban quản lý dự án tại công trình cấp 2 trở lên.
Có kinh nghiệm lập kế hoạch, tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động trên nhiều công trường trong cùng thời điểm.
Có tư duy quản lý, tổ chức công việc khoa học, giải quyết vấn đề tốt.
Kỹ năng đọc và triển khai bản vẽ kỹ thuật tốt.
Sử dụng tốt các phần mềm Autocad, MS Word, MS Excel... và các phần mềm liên quan đến xây dựng.
Có kinh nghiệm 5 năm trở lên
Đã làm chỉ huy trưởng hoặc giám đốc ban quản lý dự án tại công trình cấp 2 trở lên.
Có kinh nghiệm lập kế hoạch, tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động trên nhiều công trường trong cùng thời điểm.
Có tư duy quản lý, tổ chức công việc khoa học, giải quyết vấn đề tốt.
Kỹ năng đọc và triển khai bản vẽ kỹ thuật tốt.
Sử dụng tốt các phần mềm Autocad, MS Word, MS Excel... và các phần mềm liên quan đến xây dựng.
Tại Công ty TNHH Không Gian Việt Thì Được Hưởng Những Gì
Lương từ 20- 25tr + thưởng theo hạn mức khoán Công ty
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội học hỏi cao.
Chế độ nghỉ phép, nghỉ, lễ theo Luật lao động
Chế độ BHXH theo quy định
Tham gia các hoạt động Teambuilding,du lịch hàng năm
Các quyền lợi khác theo quy định của Nhà nước và Công ty
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội học hỏi cao.
Chế độ nghỉ phép, nghỉ, lễ theo Luật lao động
Chế độ BHXH theo quy định
Tham gia các hoạt động Teambuilding,du lịch hàng năm
Các quyền lợi khác theo quy định của Nhà nước và Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Không Gian Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI