Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần Đầu tư BeNK làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thu nhập 15.000.000đ – 18.000.000đ + Hoa hồng . Chế độ BHXH, ngày phép năm sau thời gian thử việc theo quy định Pháp luật. Hỗ trợ ăn trưa tại Công ty. Thưởng tháng lương 13, thưởng các ngày lễ, tết… theo quy định của Công ty. Chế độ quà sinh nhật; trung thu; hỗ trợ nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi; quà 20/10, 8/3, hỗ trợ trong thời gian hành kinh cho CBNV nữ; thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ… Du lịch, teambuilding. Tham gia miễn phí các buổi đào tạo chia sẻ kỹ năng trong nội bộ. Môi trường làm việc thân thiện, , Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

1.1. Hoạch định chiến lược nhân sự

Hoạch định SĐTC, chức năng và nhiệm vụ từng vị trí trong team.

Review đánh giá hiệu suất, chế độ chính sách định kỳ từng vị trí trong team.

Đánh giá và phê duyệt quy trình làm việc và hướng dẫn công việc.

Hoạt động đào tạo thường xuyên nhân sự trong team.

1.2. Hoạch định chiến lược bán hàng

Hoạch định kế hoạch bán hàng hằng năm theo doanh thu và sản lượng.

Hoạch định chiến lược sản phẩm mới.

Đánh giá chiến lược marketing hàng năm/ quý/ tháng/ tuần.

1.3. Hoạt động bán hàng

Phụ trách nghiên cứu sản phẩm mới và triển khai kế hoạch ra mắt sản phẩm mới.

Phối hợp với các bộ phận khác liên quan để đảm bảo đủ tồn kho cần.

Phân tích đánh giá báo cáo, kế hoạch tối ưu marketing.

Phân tích đánh giá báo cáo, kế hoạch tối ưu listing.

Phân tích đánh giá kết quả kinh doanh định kỳ.

1.4. Hoạt động sau bán hàng

Phân tích đánh giá kết quả khiếu nại khách hàng định kỳ.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học/ học viện trở lên tại các chuyên ngành liên quan đến Marketing Quốc tế; Thương mại điện tử, Kinh doanh quốc tế, Kinh tế quốc tế hoặc các ngành nghề tương đương.

Kinh nghiệm quản lý ở các sàn Amazon, Wayfair, Walmart, Home Depot, Tiktok, Shopee,… ít nhất 02 năm.

Ngoại ngữ thành thạo (ưu tiên tiếng Anh Ielts từ 6.5)

Kỹ năng đàm phán.

Kỹ năng quản lý, đào tạo đội nhóm.

Kỹ năng lập báo cáo quản trị và lên mục tiêu

Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc, khả năng thích ứng nhanh, sáng tạo trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư BeNK Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 18 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư BeNK

