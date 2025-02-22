Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ QUỐC TẾ MERCURY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ QUỐC TẾ MERCURY
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
Quản lý

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ QUỐC TẾ MERCURY

Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Intracom Vĩnh Ngọc Đông Anh Hanoi, Đông Anh ...và 3 địa điểm khác, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

- Lập kế hoạch phát triển trung tâm, quản lý và chịu trách nhiệm về toàn bộ các hoạt động chung của trung tâm.

- Đảm bảo đạt các chỉ tiêu của trung tâm theo kế hoạch của năm

- Quản lý nhân sự, chịu trách nhiệm đào tạo nhân sự cho trung tâm

- Kiểm soát các hoạt động đào tạo, học tập tại trung tâm và theo tiêu chuẩn chung của hệ thống.

- Chịu trách nhiệm kiểm soát và giám sát doanh thu, chi phí của trung tâm, đảm bảo hoạt động kinh doanh có hiệu quả.

- Tổ chức triển khai các khóa học mới, các chương trình ngoại khóa, các sự kiện của trung tâm và hệ thống.

- Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng đào tạo...

- Hướng dẫn và thực hiện thủ tục kiểm tra, đánh giá, xếp lớp, nhập học và các quy trình liên quan cho nhân viên nhằm đảm bảo trung tâm được vận hành hiệu quả.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Giám đốc hệ thống.

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên

- Tốt nghiệp Đại học các ngành Kinh tế, Ngoại ngữ, Quan hệ đối ngoại; Quản trị kinh doanh; Tư vấn; Giáo dục – Đào tạo...

- Tiếng Anh giao tiếp.

- Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giáo dục ở vị trí tương đương.

- Kỹ năng quản lý, điều hành, đàm phán, thuyết phục, đào tạo, huấn luyện tốt.

- Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, giám sát công việc tốt.

- Kỹ năng tư duy, phân tích, tổng hợp.

- Chủ động, sáng tạo trong công việc.

- Chịu được áp lực cao, nhiệt tình, có trách nhiệm.

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ QUỐC TẾ MERCURY Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi được hưởng

- Mức lương: 20-25 Triệu Đồng (Thỏa thuận dựa trên kinh nghiệm và năng lực)

- Thưởng tháng lương thứ 13 cố định.

- Môi trường làm việc năng động, nhiều cơ hội và thách thức.

- Có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

- Có cơ hội phát huy năng lực bản thân và sáng tạo.

- Được áp dụng các ưu đãi, giảm học phí khoá học tiếng Anh cho người thân và nhân viên theo chính sách của Công ty quy định.

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ QUỐC TẾ MERCURY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ QUỐC TẾ MERCURY

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 87 Đường Đại La, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

