Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần Tập Đoàn Dược Phẩm và Thương Mại Sohaco làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Công ty Cổ phần Tập Đoàn Dược Phẩm và Thương Mại Sohaco
- Hà Nội: thỏa thuận khi tuyển dụng.
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, năng động.
- Tham gia các khóa đào tạo nâng cao năng lực và phát triển bản thân.
- Được tham quan, nghỉ mát trong và ngoài nước
- Hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của Pháp luật về BHXH. BHYT, BHTN., Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận
- Hoàn thành doanh số tại địa bàn phụ trách.
- Xây dựng kế hoạch và định hướng phát triển kênh tại địa bàn quản lý.
- Phát triển sản phẩm tại địa bàn phụ trách.
- Tổng hợp thông tin, dữ liệu theo kênh tại địa bàn phụ trách.
- Phối hợp với phòng DVBH quản lý hợp đồng, nghiệm thu, thanh lý, công nợ tại vùng phụ trách và theo dõi tiến độ thực hiện hợp đồng tại địa bàn.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đại học chuyên ngành y dược
- Kinh nghiệm: 2-3 năm.
- Độ tuổi: Từ 25 đến 35 tuổi – Giới tính: Nam
- Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng đàm phán và giao tiếp tốt.
- Kỷ luật, trung thực, chủ động. Sẵn sàng đi công tác theo yêu cầu của công việc.
Tại Công ty Cổ phần Tập Đoàn Dược Phẩm và Thương Mại Sohaco Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập Đoàn Dược Phẩm và Thương Mại Sohaco
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI