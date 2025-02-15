Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần Tập Đoàn Dược Phẩm và Thương Mại Sohaco làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: thỏa thuận khi tuyển dụng. - Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, năng động. - Tham gia các khóa đào tạo nâng cao năng lực và phát triển bản thân. - Được tham quan, nghỉ mát trong và ngoài nước - Hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của Pháp luật về BHXH. BHYT, BHTN., Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc

- Hoàn thành doanh số tại địa bàn phụ trách.

- Xây dựng kế hoạch và định hướng phát triển kênh tại địa bàn quản lý.

- Phát triển sản phẩm tại địa bàn phụ trách.

- Tổng hợp thông tin, dữ liệu theo kênh tại địa bàn phụ trách.

- Phối hợp với phòng DVBH quản lý hợp đồng, nghiệm thu, thanh lý, công nợ tại vùng phụ trách và theo dõi tiến độ thực hiện hợp đồng tại địa bàn.

Yêu Cầu Công Việc

- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành y dược

- Kinh nghiệm: 2-3 năm.

- Độ tuổi: Từ 25 đến 35 tuổi – Giới tính: Nam

- Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng đàm phán và giao tiếp tốt.

- Kỷ luật, trung thực, chủ động. Sẵn sàng đi công tác theo yêu cầu của công việc.

Quyền Lợi

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển

