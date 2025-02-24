Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN CHAIN SOLUTION làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 34 Giang Văn Minh, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc

- Phát triển Chiến Lược Marketing: Xây dựng và triển khai chiến lược marketing toàn diện để tạo dấu ấn cho thương hiệu, bao gồm truyền thông, quảng cáo, social media và các hoạt động digital marketing khác.

- Phân Tích Thị Trường: Theo dõi và phân tích thị trường, có cái nhìn tổng quát về sự cạnh tranh cũng như thay đổi trong ngành để thích nghi và tối ưu hóa chiến lược.

- Tạo Nội Dung: Đảm bảo rằng nội dung truyền thông, trang web và social media đáp ứng các mục tiêu kinh doanh và thu hút sự quan tâm của khách hàng.

- Quản Lý Event: Đảm bảo việc tổ chức các sự kiện tại chuỗi nhà hàng diễn ra thuận lợi, từ việc lên kế hoạch, quản lý ngân sách cho sự kiện, đến việc thực hiện và đánh giá hiệu quả sự kiện.

- Quản Lý Ngân Sách: Quản lý và theo dõi ngân sách marketing, đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn ngân sách tài chính.

Yêu Cầu Công Việc

- Tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực marketing, đặc biệt là trong ngành F&B.

- Hiểu biết sâu rộng về chiến lược marketing truyền thống & digital, SEO/SEM, chạy quảng cáo, events, và quản lý truyền thông xã hội.

- Hiểu biết về các công cụ và phần mềm marketing như Google Analytics, Facebook Ads Manager, và Email Marketing Platforms.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHAIN SOLUTION Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản hấp dẫn từ 15-25tr/tháng và các gói thưởng dựa theo năng lực & kết quả công việc.

- Cơ hội tham gia và định hình chiến lược marketing của một chuỗi quán bia đang trong đà phát triển nhanh.

- Môi trường làm việc sáng tạo và thú vị trong ngành F&B

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHAIN SOLUTION

