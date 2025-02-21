Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN PIZZA NGON làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Bếp trung tâm - Chang Modern Thai Cuisine, số 107 Xuân La - Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động của toàn bộ khu vực bếp - Bếp Trung tâm của nhãn hàng Chang Modern Thai Cuisine tại Hà Nội (phụ trách hệ thống 3-5 nhà hàng cơ sở) nhằm đảm bảo vận hành của bếp hiệu quả, đúng quy định để chế biến các món ăn đạt chất lượng phục vụ khách hàng.

1. Quản lý nhân viên phụ bếp:

Hướng dẫn, đào tạo nhân viên phụ bếp cách sơ chế thực phẩm và nguyên vật liệu sử dụng cho các quầy bếp, vệ sinh các trang thiết bị, dụng cụ làm bếp, theo đúng quy cách của Nhãn hàng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Phân công công việc cho từng nhân viên phụ bếp theo ca làm việc đã được sắp xếp sẵn.

Đánh giá đào tạo và kết quả công việc của từng nhân viên theo định kỳ.

2. Thực hiện hoặc kiểm tra quy trình chế biến món ăn.

Kiểm tra nguyên vật liệu được sơ chế, tẩm ướp, bảo quản theo đúng theo quy cách của nhãn hàng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Giám sát quy trình chế biến món ăn tại các quầy để đảm bảo tốc độ phục vụ khách hàng nhưng tuân thủ theo đúng công thức hướng dẫn từ phòng R&D và theo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm

Thực hiện chế biến món ăn theo đúng công thức và định lượng quy định

Thực hiện trang trí món ăn và kiểm tra tất cả món ăn lần cuối cùng trước khi phục vụ cho khách hàng.

Giải quyết các sự cố phát sinh trong ca liên quan đến vận hành của bếp và chất lượng món ăn.

3. Kiểm soát nguyên vật liệu và hàng hóa.

Theo dõi xuất nhập tồn, kiểm đếm hàng hóa theo định kỳ và theo đúng quy định của công ty để đảm bảo hàng hóa trong khu vực phụ trách đầy đủ và đạt chất lượng để phục vụ khách hàng.

Kiểm tra số lượng hàng hóa và doanh thu ước tính để đặt mua hàng hóa và nguyên vật liệu theo đúng định kỳ.

Thực hiện nghiêm ngặt quy trình hủy hàng, xuất hàng và nhập hàng và bàn giao ca.

4. Kiểm soát vệ sinh của khu vực bếp

Hướng dẫn, kiểm tra vệ sinh khu vực bếp, trang thiết bị bếp, công cụ dụng cụ bếp mỗi đầu ca và cuối ca.

5. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm 1 - 2 năm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong nhà hàng món Thái/Bếp nóng/Bếp Á (có kỹ năng đánh chảo, xóc chảo,...)

Có bằng cấp/chứng chỉ ngành Bếp

Có khả năng quản lý đội nhóm

Vui vẻ, cần cù, sức khỏe tốt

Có khả năng ngoại giao, sáng tạo, tự tin, năng động, cầu tiến, có tinh thần trách nhiệm & chịu được áp lực cao trong công việc.

Vi tính văn phòng cơ bản.

Có định hướng gắn bó lâu dài.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PIZZA NGON Thì Được Hưởng Những Gì

Mức Lương hấp dẫn + Thưởng Tháng 13 và Thưởng KPI năm, thưởng kết quả công việc tháng.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Các chế độ Bảo hiểm, nghỉ phép theo quy định của Công ty và Luật Lao động.

Hưởng chế độ phúc lợi xã hội tốt.

Tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, phát triển nguồn nhân lực, phát triển kỹ năng.

Có cơ hội phát triển lên các cấp quản lý cao hơn ở nhà hàng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PIZZA NGON

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin