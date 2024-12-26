Tuyển Quản lý Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu

Mức lương 14 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: showroom FUJILUX, sunrise G, The Manor Central Park, Đại Kim, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 14 - 20 Triệu

Tổ chức, quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh của điểm bán/showroom được phân công quản lý

Quản lý hàng hóa: Theo dõi lượng hàng tồn kho, lên kế hoạch đặt hàng và trưng bày hàng hóa một cách hợp lý. Đảm bảo hàng hóa luôn đầy đủ, tươi mới và đúng tiêu chuẩn.

Tuyển dụng và đào tạo: Phối hợp phòng nhân sự tiến hành tuyển chọn, đào tạo và phát triển nhân viên mới để đảm bảo họ có đủ kỹ năng và hiểu biết để thực hiện tốt công việc.

Chịu trách nhiệm quản lý team, hỗ trợ và đảm bảo nhân viên hoàn thành trách nhiệm được giao, đảm bảo nhân viên làm đúng nội quy công ty

Tổng hợp, báo cáo định kì về hoạt động kinh doanh tại showroom/cửa hàng.

Thực hiện các công việc phát sinh khác trong phạm vi chức năng công việc theo chỉ đạo của Ban giám đốc.

Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi : 22 - 32 tuổi

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ hoặc quản lý cửa hàng.

Có kinh nghiệm quản lý đội ngũ nhân viên, hiểu biết về các quy trình và kỹ năng giám sát công việc để đảm bảo vận hành hiệu quả.

Kỹ năng chăm sóc khách hàng: Hiểu rõ và cam kết mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập : 14.000.000 - 20.000.000 VNĐ ( bao gồm lương cơ bản + hoa hồng + thưởng )

Cơ chế review tăng lương định kỳ, Lương thâm niên

Phúc lợi toàn diện gồm BHXH, thưởng các ngày lễ Tết, tháng lương thứ 13, du lịch,...

Môi trường làm việc: Chuyên nghiệp, thân thiện, nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin