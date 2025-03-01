Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần Z Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

Công ty Cổ phần Z Holding
Ngày đăng tuyển: 01/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Công ty Cổ phần Z Holding

Mức lương
30 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 2 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

- Chuẩn bị kế hoạch, nội dung, thiết kế hình ảnh, video, chạy quảng cáo trên kênh Facebook.
- Chịu trách nhiệm quản lý các chiến dịch chạy quảng cáo và quản lý ngân sách MKT
- Theo dõi, thống kê và phân tích số liệu cũng như tối ưu các chiến dịch quảng cáo.
- Nghiên cứu, nắm bắt các xu hướng thị trường để đưa ra các ý tưởng, bài quảng cáo phù hợp.
- Báo cáo kết quả chạy quảng cáo theo ngày, theo tháng của team.
- Tuyển dụng và đào tạo đội nhóm và quản lý team.
- Định hướng chiến lược, kế hoạch, giải pháp và các hoạt động của team được phân bổ trong cả ngắn hạn và dài.

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm từ 3 năm trở lên trong lĩnh vực marketing, từng làm Leader/Quản lý marketing từ 1 năm trở lên là lợi thế.
- Thành thạo trong việc lập kế hoạch, tạo và triển khai chiến dịch tiếp thị.
- Kinh nghiệm trong xác định đối tượng mục tiêu, kênh thu hút khách hàng tiềm năng.
- Kiến thức, kỹ năng về các công cụ phân tích trang web (ví dụ: Google Analytics, NetInsight, Omniture, WebTrends).
- Có kinh nghiệm thiết lập và tối ưu hóa các chiến dịch Google Adwords, Facebook Ads.
- Sáng tạo, viết nội dung và kịch bản video tốt, biết thiết kế hình ảnh, edit video.

Tại Công ty Cổ phần Z Holding Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện;
- Được tham gia các khóa đào tạo phát triển kỹ năng mềm, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ
- Được hưởng chế độ Bảo hiểm sức khỏe theo quy - định
- Được tham gia vào các hoạt động: du lịch hàng năm, team building theo quý, Party, sinh nhật hàng tháng…
- Happy time hàng ngày; trà, coffee, hoa quả free...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Z Holding

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng hầm B1, tòa R4, 72 Nguyễn Trãi, Thanh xuân, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

