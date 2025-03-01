Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần Z Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

Mức lương 30 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 2 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

- Chuẩn bị kế hoạch, nội dung, thiết kế hình ảnh, video, chạy quảng cáo trên kênh Facebook.

- Chịu trách nhiệm quản lý các chiến dịch chạy quảng cáo và quản lý ngân sách MKT

- Theo dõi, thống kê và phân tích số liệu cũng như tối ưu các chiến dịch quảng cáo.

- Nghiên cứu, nắm bắt các xu hướng thị trường để đưa ra các ý tưởng, bài quảng cáo phù hợp.

- Báo cáo kết quả chạy quảng cáo theo ngày, theo tháng của team.

- Tuyển dụng và đào tạo đội nhóm và quản lý team.

- Định hướng chiến lược, kế hoạch, giải pháp và các hoạt động của team được phân bổ trong cả ngắn hạn và dài.

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm từ 3 năm trở lên trong lĩnh vực marketing, từng làm Leader/Quản lý marketing từ 1 năm trở lên là lợi thế.

- Thành thạo trong việc lập kế hoạch, tạo và triển khai chiến dịch tiếp thị.

- Kinh nghiệm trong xác định đối tượng mục tiêu, kênh thu hút khách hàng tiềm năng.

- Kiến thức, kỹ năng về các công cụ phân tích trang web (ví dụ: Google Analytics, NetInsight, Omniture, WebTrends).

- Có kinh nghiệm thiết lập và tối ưu hóa các chiến dịch Google Adwords, Facebook Ads.

- Sáng tạo, viết nội dung và kịch bản video tốt, biết thiết kế hình ảnh, edit video.

Tại Công ty Cổ phần Z Holding Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện;

- Được tham gia các khóa đào tạo phát triển kỹ năng mềm, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ

- Được hưởng chế độ Bảo hiểm sức khỏe theo quy - định

- Được tham gia vào các hoạt động: du lịch hàng năm, team building theo quý, Party, sinh nhật hàng tháng…

- Happy time hàng ngày; trà, coffee, hoa quả free...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Z Holding

