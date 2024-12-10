Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAVI Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Đường số 12, Lô Z01 - 02 - 03a, KCN trong KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đồng, Quận 7 , TP HCM, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc

Phân công, giám sát, quản lý và hỗ trợ các công việc của nhân viên Tổ Hành chính – Tiêu chuẩn.

Quản lý, soạn thảo và theo dõi việc tái soát xét SOP của phòng KTCL.

Tạo và quản lý các phiếu kiểm nghiệm từ các bộ phận kiểm nghiệm thuộc phòng QC

Quản lý hồ sơ thẩm định bảng tính excel hằng năm.

Kiểm tra, quản lý Tiêu chuẩn kiểm nghiệm Thành phẩm gởi trung tâm kiểm nghiệm bên ngoài.

Quản lý hồ sơ, sổ OOS-OOT.

Chịu trách nhiệm thực hiện tốt 5S, GLP và GMP tại bộ phận

Kiểm tra, kiểm soát hồ sơ thẩm định chuyển đổi phương pháp từ HPLC sang UV ở các sản phẩm trung gian và chuyển giao phương pháp kiểm nghiệm cho nhóm chuyên môn phòng KTCL.

Phối hợp với phòng KHCU kiểm tra COA nguyên phụ liệu phục vụ công tác mua hàng, đồng nhất nguồn, phát triển nguồn

Quản lý máy móc và hồ sơ thiết bị Phòng KTCL, đảm bảo kiểm nghiệm viên luôn có dụng cụ sạch để sử dụng.

Kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm môi trường phòng KTCL.

Thực hiện các yêu cầu khác theo phân công của lãnh đạo phòng

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên ở vị trí tương đương, ưu tiên làm việc tại các công ty Sản xuất Dược.

Tốt nghiệp Cử nhân các ngành: Dược, Hóa, Sinh

Có kiến thức về Hóa phân tích.

Hiểu biết về an toàn phòng thí nghiệm

Có khả năng quản lý công việc, quản lý đội nhóm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAVI Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm, các ngày nghỉ lễ, phép theo quy định của pháp luật.

Đào tạo và Khám sức khỏe hàng năm

Hỗ trợ ăn cơm trưa tại Căn tin công ty.

Tăng lương định kỳ và Thưởng các ngày lễ lớn, lương tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAVI Pro Company

