Tuyển Quản lý Công ty TNHH Infinitus Media làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 408 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Tìm kiếm và kết nối Idols/Streamer trên nền tảng Tiktok;

- Quản lý, hỗ trợ Streamer trong quá trình livestream, đề xuất tạo dựng thương hiệu cá nhân;

- Đào tạo và hướng dẫn Idols/Streamer phát triển nội dung livestream

- Hỗ trợ Streamer vận hành cơ bản (Online);

- Xử lý những vấn đề vi phạm quy định Tiktok.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên có kinh nghiệm từ 3 tháng vị trí tương đương hoặc sale, từng làm việc qua Bigo, Uplive, Micro, Hago;

- Có hiểu biết về các nền tảng livestream như tiktok, facebook,...;

- Tính tình cởi mở, hoạt bát, hướng ngoại, giao tiếp khéo léo, chăm chỉ;

- Biết sử dụng tin học văn phòng (MS Word, Excel,...).

Tại Công ty TNHH Infinitus Media Thì Được Hưởng Những Gì

- Được nhận thưởng Bonus hằng ngày/tuần/tháng khi đạt thành tích tốt trong công việc;

- Hỗ trợ thiết bị làm việc (nếu có laptop cá nhân sẽ được hỗ trợ phí);

- Thử việc 2 tháng (có thể vào chính thức sớm nếu năng lực tốt), sau chính thức sẽ đóng BHXH,.... cũng như hưởng đầy đủ phúc lợi theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Infinitus Media

